«القومي للمرأة» يعقد جلسات توعية ضمن مبادرة تنمية الأسرة بالمنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا عن بدء تنفيذ جلسات تحضيرية بالوحدة المحلية بقرية المعصرة، بمركز ملوي، ضمن مبادرة تنمية الأسرة بالمنيا.

استهداف 200 سيدة لتعريفهن بالعنف الأسري

وتقام الجلسات تحت إشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة، وتدور حول أهمية الأسرة والتعرف على العنف الأسري بمختلف أنواعة، بواقع 4 جلسات تستهدف 200 سيدة، وذلك بحضور: جيهان جميل المقرر المناوب للفرع، خيرى فؤاد محمد، سمية بهاء، عضوا المجلس، وسفيرات المحبة والسلام، حيث يجرى التأكيد على أهمية الأسرة ودورها في بناء القيم والسلوك وتحمل المسؤوليات وزرع القيم لتربية أجيال تتمتع بفكر وأخلاق حسنة لثبات استقرار الأسرة التي هي أساس المجتمع.

وأقام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع إدارة المنيا التعليمية، أولى الندوات التوعوية داخل مدارس الطالبات في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والخاصة بإنشاء وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

ندوات للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث

وتركز الندوات على أهمية القضاء على الزواج المبكر وختان الإناث، من خلال تفعيل مبادرة حلمها النور، حيث عقد لقاء في المدرسة الفندقية للبنات، بحضور الدكتورة منال عبدالسلام عضو الفرع، للتعريف بالمجلس القومي وما يقدمه من خدمات للمرأة والخط الساخن ومقر الفرع داخل مدينة المنيا.

وقالت الدكتورة منال أبوسمرة، إن الندوة ركزت على 3 محاور هي: سلبيات وأضرار ختان الإناث، مخاطر الزواج المبكر وما يترتب عليه من مشكلات، صور وأنواع العنف ضد المرأة وكيفية التصدي له، وذلك بحضور جاكلين سامي مسؤول الأمومة والطفولة بالإدارة التعليمية، فاطمة الزهراء علي مدير وحدة الأمومة والطفولة وحماية الطفل بمجلس مدينة المنيا، حنان جابر من الإدارة الصحية، وهناء منير مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التربية والتعليم.