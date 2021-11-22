صديقة أسماء مصطفى تكشف الأيام الأخيرة في حياتها: كانت أقوى من السرطان

روت ريهام إبراهيم عضو مجلس نقابة الإعلاميين، والصديقة المقربة للإعلامية الراحلة، أسماء مصطفى، كواليس آخر أيام حياتها، قائلة إنَّها لم تكن تتوقع أن تودع صديقتها، وتودع أيامهما معا خاصة بعد فترة عملهما سويا بقناة إكسترا نيوز».

وغيّب الموت، صباح اليوم، الإعلامية أسماء مصطفى، بعد صراع من مرض السرطان، ونعاها زوجها النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «انكسر ظهري وفطر قلبي، ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون»

صدمة صديقة الإعلامية أسماء مصطفى من رحيلها

وأضافت عضو مجلس نقابة الإعلاميين، أنَّ الراحلة كانت تتسم بالاجتهاد وحبها لبيتها وحياتها، إلى أنَّ داهمها المرض الذي لم ينقص من إيمانها شيئا، بل أنها حاربت وصبرت على مرضها للحظة الأخيرة.

وتابعت صديقة الراحلة أنَّه رغم مرضها إلا أنَّها كانت دائمة السؤال عنها ولم تبخل بجهد تقدمه في مساعدة من يحتاجها، ورغم ألمها كانت هي من تطمئن من حولها دائما.

رحيل الاعلامية أسماء مصطفي بعد صراع مع المرض

توفيت الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، وقبل وفاتها، طالبت الإعلامية أسماء مصطفى، متابعيها عبر فيس بوك، بالدعاء لها قبل الخضوع لجراحة دقيقة، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».