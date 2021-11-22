«القومي للمرأة» ينعى أسماء مصطفى: فقدنا شخصية خلوقة وإعلامية محترفة

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، الإعلامية أسماء مصطفى، التي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

مايا مرسي تعبر عن حزنها لرحيل أسماء مصطفى

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن بالغ حزنها لوفاة الإعلامية أسماء مصطفى، مؤكّدة أنَّها كانت شخصية خلوقة ومحترمة وإعلامية محترفة.

المجلس القومي للمرأة يعزي أسرة الراحلة

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.