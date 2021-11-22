وزير النقل يتفقد مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية اليوم لمتابعة التقدم في أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

متابعة تنفيذ المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي

وبدأت الجولة بمتابعة تنفيذ المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

وتابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام.

الاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري وإنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT

وتفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج.

وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى الإسكندرية الزراعي كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة.

99.5% نسبة تنفيذ كوبري المرج و99% نسبة تنفيذ كوبري المنيب على النيل

وأكد الوزير أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق الدائري بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، مشيرا إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.