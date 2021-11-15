وزير النقل يشدد على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري وفقا لقياسات الجودة العالية

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وبدأت الجولة بمتابعة تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة في المسافة من المريوطية حتى الأوتوستراد بطول 12 كم، وتم الانتهاء من أعمال تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، بنسبة 100%، وشملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد، وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، وكذلك متابعة أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات.

كما تم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبري المنيب الحالي، وبلغت نسبة تنفيذه 99%، وكذلك تم متابعة أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، والانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً إلى البساتين.

وتابع الوزير، الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري، وتم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً إلى القاهرة الجديدة.

ربط الطريق الدائري بمحور الزمر

وبعدها توجه الوزير لمتابعة إنشاء 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة ومتابعة ربط الطريق الدائري بمحور الزمر.

ووجه وزير النقل، بسرعة الانتهاء من أعمال ربط المحور بالطريق الدائري، ثم تفقد أعمال تطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، ويتم به تنفيذ 2 مطلع و2 منزل؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين.

كما تفقد الوزير، أعمال أسفلت الطبقة السطحية لطريق المريوطية، وشدد على تنفيذ الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، كما تابع إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وأكد مدير المشروع أنه تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور، وجار البدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع، وتم الانتهاء من 6 أنفاق وكوبري في هذه المسافة، وهي أنفاق «البساتين- الجزائر- العمرانية 1- العمرانية 2 – مصرف الكونيسة – مصر للطيران»، وكوبري الطالبية.

وزير النقل يتفقد طريق الإسكندرية الزراعي

وتفقد الفريق مهندس كامل الوزير المسافة من طريق الإسكندرية الزراعي حتى سعد الدين الشاذلي، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً، ويبلغ طوله 1250 مترا، وعرضه 30 مترا، بواقع 7 حارات، ويساهم الكوبري في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

كما تابع الوزير، اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، ويبلغ طوله 1500 متر، وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، ويخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج، وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة.

ووجّه الوزير بأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، والاهتمام بأعمال النيوجرسي، والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة، والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد وزير النقل في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أنه تم الانتهاء من قطاع الأوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة تنفيذ 100%، وجار توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية وروعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي يتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير، الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات، كما أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي، وبلغت نسبة تنفيذها 18%؛ ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي يستخدم عليه هذا النظام، وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72%.

خطة لاستغلال أسفل الكباري

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري، وطرحها للمستثمر، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة، يصبح الطريق بعدد 7 حارات في كل اتجاه، عدا كوبري المنيب يصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع، مضيفًا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها تسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.