وزير النقل: بدء التشغيل التجاري لمحطة تحيا مصر خلال الربع الثاني من 2022

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، إن إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، يأتي في إطار تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، وتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مشيراً إلى أن الشراكة مع CMA CGM العالمية، تأتي في إطار حرص وزارة النقل على إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات التي يتم إنشاؤها بالموانئ المصرية.

«تحيا مصر» متعددة الأغراض من الدرجة الأولى

وأضاف الوزير خلال تفقده، مواقع العمل في مشروع تحيا مصر، أن هذه الشراكة تعتبر إضافة لميناء الإسكندرية، وتساهم في رفع كفاءة الميناء، وزيادة أحجام التداول فيه، وتحقيق اهتمام الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في المجال البحري، ونقل الخبرات، والدراية بكيفية العمل من الشركاء العالميين إلى العامل المصري، مضيفاً أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض محطة جديدة تم تصميمها كمحطة متعددة الأغراض ومتعددة الاستخدامات من الدرجة الأولى، وتبلغ مساحتها 545 ألف متر مربع، بأطول أرصفة 2500 متر، وأعماق تصل إلى 17.5 متر، بطاقة تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة و2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف وحدة من بضائع الدحرجة سنوياً، لافتاً إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجاري للمحطة خلال الربع الثاني من 2022.

واستمع الوزير إلى شرح من اللواء بحري عبد القادر درويش، رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، عن تقدم الأعمال بالمحطة، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية 88%، وتم البدء في أعمال المرافق والمباني منذ الأول من نوفمبر الجاري، كما تم التعاقد على معظم معدات المحطة و عددها 140 معدة أنواع مختلفة خلال الأشهر الماضية، وتبدأ في الوصول خلال شهري مارس وإبريل المقبلين.

كما اطلع على مخطط مراحل التشغيل، وأعمال جسم الرصيف وإنشاء المباني الإدارية والخدمية، ووجّه الوزير باستمرار التنسيق مع المشغل العالمي للمحطة CMA خلال كافة مراحل تنفيذ المحطة، والعمل على مدار الساعة، والالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء المشروع.

وترأس وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، واللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل.

إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر

وبدأت أعمال الجمعية العامة العادية هذا العام بعرض تقرير مجلس الإدارة للشركة عن العام الماضي، واعتمدت الجمعية عقد الشراكة الموقع مع الشركة الفرنسية CMA خلال معرض النقل الذكى 2021 TransMEA في الأسبوع الأول من نوفمبر، الذي بموجبه يتم إنشاء شركة إدارة وتشغيل محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية بنسبة 68% لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، و32% لشركة CMA CGM، كما تم عرض تقارير مراجعي الحسابات والتصديق على القوائم المالية للشركة، وأبدى أعضاء الجمعية العامة تقديرهم لمجهودات مجلس الوزراء طوال العام السابق.

كما تم استعراض المشروعات المستقبلية للشركة في ميناء سفاجا والدخيلة، ونتائج الدراسات المبدئية لها، وبعد ذلك تم عقد الجمعية العامة غير العادية التي ناقشت عددا من الموضوعات المهمة مثل الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة.

وشكر رئيس الشركة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على دعمه المستمر للشركة، وتذليل كافة الصعاب في سبيل تقدم سير الأعمال، وكذلك رؤساء الجهات المساهمة في المشروع على التزامهم في تمويل المشروع، وأثنى على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالشركة على مجهوداتهم طوال العام الماضي، التي تثمر عن تجهيز وإعداد محطة تحيا مصر للعمل منتصف العام المقبل.