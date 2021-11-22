«الزراعة» تفتتح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، افتتاح معملين لتربية التريكوجراما وإنتاج الأعداء الحيوية، بمحافظتي الجيزة وسوهاج.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، إنّ ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتطوير العمل، والتوسع في الخدمات المقدمة للمزارعين، في مجال وقاية النباتات، ومكافحة الآفات الزراعية.

تشغيل معمل تربية طفيل التريكوجراما بالواحات البحرية

وأوضح مدير المعهد، أنّه جرى تشغيل معمل تربية طفيل التريكوجراما بالواحات البحرية، بعد دعمه بالأجهزة المطلوبة والأدوات والتجهيزات وتكاليف التربية والإطلاق، وجرى إنجاز العمل والانتهاء منه في وقت قياسي، وافتتحه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع عبدالمجيد، أنّه جرى افتتاح أول معمل لإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في محطة بحوث شندويل بسوهاج، في إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وأكد مدير المعهد، إدراج العديد من الأنشطة الميدانية في محافظات سوهاج وقنا والتي جرى تنفيذها في الموسم الصيفي لعام 2021، وشملت الأنشطة دعم المزارعين وبناء قدراتهم لفهم سلوك دودة الحشد الخريفية وابتكار طرق لإدارة المكافحة المتكاملة لتلك الافة المستجدة، والمشاركة في فعاليات حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية في جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا بمحافظة قنا، خلال الأسبوع الماضي.

أول معمل لإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في مصر

ولفت إلى أنّ الافتتاح الرسمي لأول معمل لإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في مصر، جاء بعد تطوير البنية التحتية لمعامل المكافحة الحيوية بالمحـطة والتجهيزات التي حدثت من أدوات وأجهزة تستخدم للكشف عن وإنتاج الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في البيئة المصرية.

حصر الأعداء الحيوية لدودة الحشد الخريفية في محافظة أسوان، حيث جرى الكشف لأول مرة عن وجود حالات تطفل من طفيليات محلية على هذه الآفة الغازية في طور اليرقة، وجرى تسجيل 3 طفيليات ضد يرقات دودة الحشد الخريفية، إضافة الى طفيل التلينومس الذي عثر عليه وجرى التأكد من تعريفيه من خلال قسم بحوث الحصر والتنصيف التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، إذ إنّه الأكثر فعالية وكفاءة في مكافحة دودة الحشد ويتم تربية وإكثار الطفيل بمعمل الأعداء الحيوية بفرع المعهد بشندويل سوهاج للحفاظ على ذريته الوحيدة في مصر للاستفادة منه وإدراجه ضمن عوامل المكافحة الحيوية لدودة الحشد الخريفية .

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل المكتب القطري لمنظمة الفاو في مصر، والدكتور علي سليمان مستشار وزير الزراعة لشؤون الصحة والصحة النباتية، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لشؤون محطات البحوث والتجارب الزراعية.