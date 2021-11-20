«الزراعة»: إصابات السرطان الناتجة عن المبيدات في مصر أقل من أمريكا

قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، إن نسبة إصابة المواطنين بالسرطانات الناتجة عن استخدام المبيدات في الزراعة، أقل مما هو موجود في الولايات المتحدة وأوروبا، متابعا: «لو كانت الحاصلات الزراعية في مصر مسرطنة لما صدرنا 5 ملايين طن في السنة».

التوقف عن زراعة القمح لمدة 3 أيام

ونصح الفلاحين بالتوقف عن زراعة القمح لمدة 3 أيام، بسبب الظروف المناخية التي تشهدها البلاد؛ لأن شدة الأمطار قد تؤدي إلى عدم إنبات القمح، مضيفا: «الميعاد المناسب آخره 25 نوفمبر أو نهاية نوفمبر، وبالنسبة للري ممكن منرويش المحاصيل ونشوف المطر هيروي المحاصيل بشكل كامل أو نصف كامل، ومفيش أي مشكلة بشأن إمدادات السوق من الخضر».

التقلبات المناخية تفوق قدرة الدول المتقدمة

وأضاف شاهين، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن التقلبات المناخية تفوق قدرة الدول حتى المتقدمة والصناعية، مشيرًا إلى أن الثلث الأخير من فصل الخريف دائما ما يشهد تقلبات جوية، ويعتبر الخريف فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء.

وتابع رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نحن الآن في نوة المكنسة التي كانت تؤثر على الإسكندرية وبعض الأجزاء من شمال البحيرة، لكنها انتقلت إلى الدلتا بسبب تغير المناخ».