ياسمين الخيام ناعية سهير البابلي: كانت فاتحة بيتها للأحاديث الدينية

نعت الداعية الاسلامية ياسمين الخيام، صديقتها الفنانة سهير البابلي التي رحلت عن عالمنا، أمس بعد صراع المرض، وخرجت جنازتها اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقالت ياسمين الخيام في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن سهير البابلي إنسانة عظيمة فعلت كل شئ خير؛ من أجل لقاء ربها وكانت فاتحة بيتها لقراءة القرآن وتبادل الأحاديث الدينية.

الخيام: نأمل أن تكون الأمهات مثل البابلي

وأضافت «الخيام» أن سهير البابلي قدمت ابنتها كـ دعاية من حسن تربيتها لها، ونأمل أن تكون كل أمهاتنا مثلها وما علينا الآن إلا الدعوة لها بالرحمة وحسن الخاتمة.

وشيعت منذ قليل جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء غدًا الثلاثاء بنفس المسجد.

الأزمة الصحية التي تعرضت لها سهير البابلي

ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع عدة أشهر مع المرض. وكانت «البابلي» تعرضت منذ عشرين يومًا لأزمة صحية بسبب مشاكل في السكر نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، ورغم سيطرة الأطباء على الموقف، إلى أنها عانت من جلطة في الرئة وتوقف في عضلة القلب؛ مما سبب تدهور في حالتها الصحية بشكل أكبر ودخولها في غيبوبة، حتى توفيت أمس.

آخر أعمال سهير البابلي

يذكر أن آخر أعمال الراحلة سهير البابلي، مسلسل «قلب حبيبة» عام 2005، الذي جاء بعد ارتدائها الحجاب واعتزالها المجال الفني لمدة 9 سنوات منذ مشاركتها في فيلم «القلب وما يعشق» عام 1996.

المسلسل بطولة سهير البابلي بدور «حبيبة»، ويشاركها البطولة كل من: فتحي عبدالوهاب، وأحمد خليل، وجومانا مراد، وياسمين الجيلاني، ونادية عزت، وباسم سمرة، آسر ياسين، بسام رجب، نورهان وجيه، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ علي عبدالقوي الغلبان، وإخراج خيري بشارة.