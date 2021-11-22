رامي رضوان يساعد مراسلا سقط في جنازة سهير البابلي

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، التي غيّبها الموت مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عاما، حيث شيّعت جنازتها بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة، ومن بين الحضور، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد.

رامي رضوان وزوجته يشاركان في جنازة سهير البابلي

وشهدت الجنازة حضور الإعلامي رامي رضوان، رفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وبمجرد وصولهما حرص عدد من الصحفيين على التجمع والتقاط الصور لهما، وأثناء حدوث وقع أحد المراسلين سهوًا، فأسرع رامي رضوان لمساعدته والاطمئنان عليه في لفتة إنسانية رائعة.

أزمة صحية

وتعرضت الفنانة سهير البابلي قبل نحو 20 يومًا لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة، نتيجة إصابتها بأزمة سكر وتعرضها لتوقف في عضلة القلب وجلطة في الرئة، وبعد تدهور حالتها الصحية دخلت في غيبوبة، ورحلت عن عالمنا أمس، ومن المقرر أن يقام العزاء غدًا الثلاثاء في مسجد الشرطة.

نادية الجندي: كنا نلتقي أثناء أداء مناسك العمرة

واسترجع عدد من الفنانين ذكرياتهم مع الراحلة، وبينهم الفنانة القديرة نادية الجندي، التي قالت في تصريح سابق لـ«الوطن»: «كانت بيننا صداقة جيدة، ربما لم نكن نلتقي بسبب تركيزها في المسرح وتركيزي في السينما، أما العلاقة الإنسانية فكانت جيدة وطيبة، دوما كنت أسأل عنها وتبادلني هي أيضا السؤال، وأحيانا كنا نلتقي أثناء أداء مناسك العمرة».