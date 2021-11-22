توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وارتفاع في درجات الحرارة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا يتضمن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداء من الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري، حتى الخميس 25 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة الخميس المقبل على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا بارد على الأنحاء كافة.

كما يتوقع الخبراء أن تشهد البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة، شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 24 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 25 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.