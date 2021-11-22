الأرصاد: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وانخفاض الحرارة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يكون الطقس غير مستقر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة.

طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا أن يكون الطقس لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بالسواحل الشمالية

وبالنسبة للأمطار ستكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع هطول أمطار تتراةح شدتها بين خفيفة ومتوسطة على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة وكاترين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية والتي توقعت أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 22 الصغرى 16.

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 14.

سيوة العظمى 21 والصغرى 12.

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 16.

دمياط العظمى 21 والصغرى 15.

الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14.

السويس العظمى 23 والصغرى 14.

العريش العظمى 22 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 8.

طابا العظمى 20 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18.

الغردقة العظمى 25 والصغرى 18.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 13.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 12.