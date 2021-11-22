الأرصاد تكشف خرائط سقوط الأمطار اليوم: تنحصر على هذه الأماكن

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مستجدات حالة طقس اليوم الاثنين، متضمنة خرائط تظهر حركة الأمطار والسحب والرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

فرص سقوط الأمطار تنحصر على هذه الأماكن

وكتبت الهيئة: «تحسن نسبي فى الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ووسط سيناء وتكون خفيفة الى متوسطة» .

وأضافت الهيئة: «يسود اليوم طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد».

وعن درجات الحرارة، تابعت الهيئة: «من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 22 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة بينما جنوب الصعيد 25 درجة».

شبورة على أغلب الأنحاء

وعن الظواهر الجوية، واصلت الهيئة: «تبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 22 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 21 15

طنطا 21 15

شبين الكوم 22 15

دمنهور 20 15

بلطيم 20 15

مطروح 21 14

السلوم 22 14

سيوة 21 12

بورسعيد 22 16

دمياط 21 15

الزقازيق 22 15

المنصورة 22 15

الإسماعيلية 22 14

السويس 23 14

العريش 22 15

رفح 21 15

رأس سدر 22 16

نخل 21 10

نويبع 21 16

طابا 20 16

كاترين 16 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 18

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 14

قنا 24 14

الأقصر 24 15

أسوان 25 15

إدفو 25 15

أبو سمبل 25 14

الوادي الجديد 24 13

شلاتين 26 17

أبو رماد 26 18

حلايب 25 18

رأس حدربة 25 19