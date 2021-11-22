مؤشرات البورصة تغلق على ارتفاع جماعي.. ومكاسب السوقي 6.3 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، على صعود جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» مرتفعاً بنسبة 0.76%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11359.03 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 2.12%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1985.31 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2936.72 نقطة مرتفعا بنسبة 1.75%.

«إيجي إكس 70»، يغلق على تصاعد 2.12%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.45%، ليغلق الجلسة عند 1897.07 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 763.6 مليون جنيه، من خلال التداول على 276.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 31.362 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 194 سهمًا، إذ ارتفع 92 سهمًا، فيما انخفض 28 سهما فقط، واستقر 74 سهمًا دون تغيير.

مشتريات المؤسسات الأجنبية والعربية

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن مشتريات المؤسسات المالية الأجنبية والعربية دفعت مؤشرات البورصة إلى الصعود مرة أخرى، ليرتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، عند الإغلاق بعد أن شهد تراجعا في بداية التعاملات، وبدعم من اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح مراكز مالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200.

ويتوقع «عيد»، أنَّه مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم 11200 نقطة،

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» فقد نجح أيضاً في الإغلاق مرتفعا بعد التراجعات الصباحية، بفضل انخفاض حدة الهبوط الحاد لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، التي شهدت هبوط حاد في الفترة الأخيرة والعودة مرة أخرى إلى الصعود، واستمرار الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة.

وتوقع أن يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة 2000 نقطة ثم 2060 ، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 1860 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب بصافي 7.7 مليون جنيه للمصريين، و5.11 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي 12.77 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 710.078 مليار جنيه، بمكاسب 6.388 مليارات جنيه.