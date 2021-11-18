البورصة تخسر 3 مليارات جنيه في آخر جلسات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الolds على تراجع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا بنسبة 1.01%، بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 11337.99 نقطة، مقارنة مع إغلاقه في الجلسة السابقة عند مستوى 11453.3 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.83%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2015.95 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 2972.43 نقطة مرتفعا بنسبة 0.67%.

مؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»

وتراجع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.52%، ليغلق الجلسة عند 1930.35 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت قيم التداولات 853.11 مليون جنيه، من خلال التداول على 235.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 29.429 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 47 سهمًا، فيما انخفض 70 سهما فقط، واستقر 73 سهمًا دون تغيير.

جني أرباح يتراجع بالمؤشرات

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ جلسة اليوم شهدت تراجعا جماعيا لمؤشرات البورصة، حيث أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» متراجعا تحت مستوى الدعم الرئيسي 11400 نقطة، بضغط من الأداء السلبي للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع، وجني الأرباح، ما انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي.

وتابع عيد، أنّ استمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وجني الأرباح يقود المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 11200 نقطة، وحال ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية قرب مستوى الدعم الرئيسي يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11400 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» أوضح عيد، أنّ تراجعه اليوم جاء نتيجة الأداء المتذبذب للأسهم الصغيرة والمتوسطة رغم اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، والتي شهدت هبوط حاد في الفترة الأخيرة.

وأضاف عيد، أنّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 2000 نقطة، يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 2100 نقطة، وحال العودة إلى الهبوط الحاد لجميع أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي عند 1960 نقطة.

قرارات هيئة الرقابة المالية

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، اتخذت في اجتماعها أمس بعض القرارات بالاتفاق مع ممثلي سوق المال، أبرزها تأجيل تطبيق قواعد الشراء بالهامش الجديدة «المارجن» لمدة 6 أشهر أخرى، وكان من المفترض تطبيقها في يناير 2022، وأعلنت الهيئة اعتزامها عدم استخدام سلطاتها في إيقاف التداولات، وإلغاء العمليات إلا في حالات التلاعب فقط على أن تكون في أضيق الحدود، على أن تبحث الهيئة مع البورصة اقتراحاتها في مواجهة تلك الحالات.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 31 مليون جنيه للعرب، و13.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 44.3 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 710.393 مليار جنيه، بخسائر 3 مليارات جنيه.