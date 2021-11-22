سعر الريال السعودي اليوم يتراجع أمام الجنيه على مستوى الشراء

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، 22 نوفمبر 2021، تراجعا أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات، وذلك على مستوى الشراء في أغلب البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وتعرضت العملة السعودية، اليوم، خلال فترة التعاملات المسائية أمام الجنيه، عند متوسط سعري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بحسب المعلن من البنك المركزي المصري، مساء اليوم.

وتستعرض «الوطن»، عبر موقعها الإلكتروني، أسعار الريال السعودي في البنوك الرئيسية، وفقا لما تظهره شاشات التداول اللحظي بفروعها.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وتُداول سعر الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي عند 0.27 دولار، وذلك خلال فترة التعاملات المسائية اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

فيما ظل سعر الريال السعودي اليوم، يُتداول أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وكذلك تداول سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه، عند 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر البنوك الحكومية.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وأظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع بنك فيصل الإسلامي، سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الريال السعودي اليوم في الصرافة

وعلى مستوى سوق الصرافة في مصر، سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، في الشركة المصرية للصرافة، التابعة لبنك مصر.

أعلى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

وحقق بنكا الأهلي ومصر أعلى مستوى سعري للشراء بالنسبة لـ العملة السعودية أمام الجنيه في مصر، وذلك عند سعر شراء 4.18 جنيه.

أدنى سعر شراء لـ الريال السعودي في مصر

فيما ظل المصرف المتحد، يعرض أقل سعر شراء للريال السعودي في مصر أمام الجنيه، عند 4.04 جنيه.