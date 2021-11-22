انطلاق فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك «العقبة 6»

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «العقبة -6»، الذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأردنية بالمملكة الأردنية الهاشمية وتستمر فعالياته حتى الثاني من شهر ديسمبر المقبل بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات، واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة لتأكيد جاهزية القوات لتنفيذ أعمال قتالية مشتركة.

ويعد تدريب «العقبة» واحداً من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، والذي يهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.