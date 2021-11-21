الكويت تضع خطة وقائية لمواجهة فيروس كورونا: ارتفاع المناعة المجتمعية

صرحت وزارة الصحة الكويتية بأنها وضعت خطة وقائية للتعامل مع فيروس كورونا بالكويت، خلال الأيام المقبلة، إذا ما استجدت طفرات أو مؤشرات تستدعي التدخل، بالإضافة إلى أن الوزارة لديها جميع التجهيزات والاحتياطات للتعامل مع أي تطورات بشأن فيروس كورونا المستجد في الكويت.

الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في الكويت

وبحسب صحيفة «الجريدة» الكويتية، قال رئيس اللجنة الاستشارية لمواجهة فيروس كورونا، خالد الجارالله، إن مؤشرات رصد تفشى فيروس كورونا المستجد في الكويت لا تزال مطمئنة، مضيفا أن هناك تخوفا من ارتفاع حالات العدوى فى حالة التراخي في الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا فى الكويت، لاسيما مع دخول فصل الشتاء.

ارتفاع نسبة المناعة المجتمعية في الكويت

وقال مدير منطقة الأحمدي الصحية فى الكويت، أحمد الشطي، إن ارتفاع حصيلة الإصابات في الدول الأوروبية تستوجب الاستعداد والحذر، مؤكدا أن نسبة المناعة المجتمعية في الكويت تتجاوز الـ85%، وهي نسبة كبيرة تعد بمثابة حلماً لكثير من الأنظمة الصحية حول العالم، وفقا لصحيفة «الجريدة» الكويتية، وفى السياق ذاته، أضافت استشارية الجراحة العامة في مستشفى مبارك الكبير بمحافظة حولي بالكويت، فاطمة خاجة، أنه من الضرورى تطعيم أكثر من 90% من المجتمع، من أجل تحقيق نسبة المناعة المجتمعية المطلوبة، فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في الكويت.

انحسار حالات الإصابة بفيروس كورونا

وسجلت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بالكويت إلى 413 ألف و120 حالة، في حين سجلت الكويت حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 2 ألف و464 حالة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.