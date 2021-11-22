الكويت تسجل «صفر وفيات».. وإصابات كورونا عالميا تصل 257.8 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي، إلى 257832881 حالة، فيما بلغت الوفيات 5168069 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 232733149 حالة.

وسجلت الكويت، أمس الأحد، «صفر وفيات» بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، و17 حالة إصابة بـ الفيروس، وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان، إن البلاد سجلت 27 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة الكويتية، ان حصيلة الوفيات بلغت 2464، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس إلى 413137 حالة، مشيرة إلى ارتفاع مجموع حالات التعافي من «كورونا» إلى 410431 حالة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 716 ألفا و 262 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفا و 344 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 3298 حالة

وفي كوريا الجنوبية، سجلت البلاد، اليوم الاثنين،2827 إصابة بـ«كورونا» و24 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 418252 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3298 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، تجاوز عدد وفيات «كورونا» في البلاد، خلال 2021 في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن العدد في العام 2020 أثناء تولي الرئيس السابق دونالد ترمب السلطة، ما يدل على استمرار تهديدات الفيروس، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأظهرت بيانات جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أن إجمالي الوفيات تجاوز 770800 حالة، امس الاول السبت، ما يجعل حصيلة الوفيات في عام 2021 أكثر من عدد الوفيات في عام 2020، والتي بلغت 385343 حالة.

نحو 10 آلاف من «المارينز» مهددون بالفصل من الخدمة بسبب اللقاح

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن حوالي 10 آلاف من جنود مشاة البحرية الأمريكية «المارينز» مهددون بالفصل من الخدمة، لعدم تلقيهم «لقاح كورونا»، موضحة أنهم لن يتلقوا اللقاح بشكل كامل عند حلول الموعد النهائي للجرعة الثانية منه في 28 نوفمبر الجاري.

وأشارت «واشنطن بوست»، إلى أن 94% من مشاة البحريةتلقوا اللقاح أو بصدد تلقيه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع إجمالي إصابات فرنسا إلى 7414971 حالة

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية، 19749 إصابة بـ الفيروس، و15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 7414971 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 118461 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الأحد، 40004 إصابة بـ«كورونا»، و61 حالة وفاة، وقالت في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9845492 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 143927 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 1225 إصابة و99 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 3863362 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 292471 حالة وفاة.

البرازيل تسجل 5126 إصابة بـ«كورونا».. و72 وفاة

وفي البرازيل، سجلت البلاد، أمس الأحد، 5126 إصابة بـ«كورونا» و72 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 22017276 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 612659 حالة وفاة.

وفي روسيا، حصل رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، أمس الأحد، على جرعة معززة من اللقاح المضاد لـ الفيروس، باستخدام لقاح «سبوتنيك لايت» الروسي المكون من جرعة واحدة، وقال إن حالته جيدة عقب حصوله على الجرعة الثالثة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبه، قال نائب رئيس مركز جاماليا للأوبئة دينيس لوجونوف، خلال الاجتماع مع بوتين، إن المركز يعمل على تطوير دواء لعلاج «كورونا»، ويُتوقع تسجيله في نهاية العم المقبل 2022.