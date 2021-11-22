«المنشآت الفندقية»: لم نتلق أي قرار بمنع غير الحاصلين على اللقاح من الإقامة

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بفنادق القاهرة والجيزة بالجرعة الأولى من الأمصال المضادة لفيروس كورونا.

الجرعة الثانية من لقاح كورونا للعاملين بالفنادق

وأضاف «عاقل» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن موعد حصول العاملين بفنادق القاهرة والجيزة على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، يكون في غضون شهر من الآن، مشيرا إلى أن الشهور الماضية، شهدت الانتهاء من تطعيم العاملين بفنادق محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن فنادق الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي والأقصر وأسوان وغيرها من المنشآت الفندقية الموجودة بالمحافظات الأخرى.

وأشار إلى أن الغرفة لم تتلق حتى الآن أي إخطارات من الفنادق بخصوص رفض العاملين بها الحصول على التطعيم، كما لم تتلق أيضا أي قرارات بخصوص منع إقامة المواطنين غير الحاصلين على التطعيم بالمنشآت الفندقية، موضحا أن المواطنين المصريين غير المحصنين يحق لهم الحجز والإقامة بالفنادق حاليا.

5 شركات دولية للتفتيش على التزام الفنادق باشتراطات السلامة الصحية

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الفترة المقبلة تشهد زيادة أعداد الشركات الدولية المتخصصة في مراجعة ومراقبة التزام المنشآت الفندقية بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية، لافتا إلى أن هناك 5 شركات تقوم حاليا بتلك المهمة، وتقدم تقارير يومية لوزارة السياحة والآثار بنتيجة تفتيشاتها الدورية على الفنادق، لافتا إلى أنه حال ثبوت قيام الفندق بمخالفة إجراءات السلامة الصحية، فإن وزارة السياحة تصدر على الفور قرارا بالغلق الإداري للمنشأة.

يشار إلى أن عمليات تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي في جميع المحافظات المصرية وعددهم أكثر من 100 ألف عامل، بدأت خلال شهر إبريل الماضي، بتطعيم العاملين بفنادق المدن السياحية الموجودة في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.