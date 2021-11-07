المنشآت الفندقية: لم يرفض أحد من العاملين بالفنادق الحصول على التطعيم

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه لم يُثبت حتى الآن رفض أي من العاملين بالقطاع الفندقي الحصول على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، مضيفا أن كل العاملين بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي والأقصر وأسوان قد حصلوا على الأمصال دون وجود أي اعتذارات من أحد عن تناول تلك التطعيمات، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تطعيم العاملين بفنادق القاهرة والجيزة وعددهم نحو 21 ألف عامل بالأمصال المضادة لكورونا.

عمليات التطعيم «إجبارية»

وتابع عاقل، لـ«الوطن»، أن عمليات تطعيم العاملين بالفنادق المصرية بالأمصال المضادة لكورونا «إجبارية» وليست اختيارية، وهناك تفهم تام من العاملين بالقطاع السياحي بأهمية الحصول على المصل كون ذلك يُمثل وسيلة لحمايتهم والسياح الأجانب في آن واحد، كما أن حصولهم على جرعتي التطعيم عامل مهم ساعد بالفعل في ارتفاع حركة السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة الحالية.

التدفقات السياحية

وأوضح عاقل أن الربع الأخير من العام الحالي يشهد قدوم تدفقات سياحية كبيرة من مختلف دول العالم للمدن السياحية المصرية، مؤكدا أن بريطانيا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا فضلا عن العديد من دول أوروبا الشرقية تُرسل حاليا أعدادا جيدة من السياح إلى المقصد السياحي المصري، مشيرا إلى حدوث زيادة كبيرة في نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم خلال الشهر الماضي.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إلى أن كل الفنادق المصرية جاهزة لاستيعاب أي أعداد من السياح الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد قيامها بإجراء عمليات الصيانة والتطوير اللازمة، موضحا أن هناك نحو 870 فندقا بكل المحافظات تستقبل السياح حاليا.

وتابع: «هناك لجان من وزارة السياحة والآثار، إضافة إلى وزارتي الصحة والتنمية المحلية ستقوم بالتفتيش المفاجئ على الفنادق للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلا عن التفتيش على سلامة الغذاء المقدم للنزلاء».