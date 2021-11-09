قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار من تكثيف اللجان المكلفة بالتفتيش المفاجئ على التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، فضلا عن تكليف شركات دولية متخصصة في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية، بالمرور على الفنادق والمطاعم، وإجراء التفتيشات اللازمة، إضافة إلى إلزام كل منشأة فندقية بتواجد مراقب جودة لقياس جودة الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق، كان الهدف الرئيسى منها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء بالفنادق، فضلا عن الارتقاء بمستوى المنشآت الفندقية.

إعادة تقييم الفنادق وفقا للمعايير العالمية

وأضاف «الشاعر»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القطاع الفندقي من أهم مقومات البرنامج السياحي؛ لذا تركزت كافة الجهود الحكومية خلال الفترة الماضية على الارتقاء به، والعمل على وصول مستوى الفنادق المصرية لذات مستوى نظيراتها بالدول الأوروبية، لافتا إلى أن إعادة تقييم الفنادق المصرية، وفقا للمعايير الجديدة للتصنيف الفندقي «hc»، التي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار، إضافة إلى إقرار حد أدنى لبيع الغرف الفندقية، يساعد على الارتقاء بمستوى الفنادق فضلا عن تجويد الخدمة المقدمة للنزيل، وأيضا ستقضي على ظاهرة حرق الأسعار وبيع المنتج السياحى المصرى بسعر متدني.

أعداد السياح المتوقعة بالموسم الشتوي مبشرة

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للنزلاء بالفنادق سيسهم في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من مختلف دول العالم، موضحا أن أعداد السياح المتوقع زيارتهم لمصر خلال الموسم السياحي الشتوى الحالي ووفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، مبشر للغاية، لافتا إلى أن المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بدأت حاليا في استقبال تدفقات السياح من العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر، من بينها ألمانيا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وإيطاليا.