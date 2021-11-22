الحبس 3 سنوات لمتهم أساء للهيئة القضائية في واقعة «طفل المرور»

قضت المحكمة الإقتصادية، اليوم، برئاسة المستشار محمود عابدين، بمعاقبة صحفي مفصول يُدعى «ناجي.أ» بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، لإدانته بإهانة الهيئة القضائية، وذلك في الدعوى رقم 1584 لسنه 2021 جنح القاهرة الاقتصادية، والتي حرّكها مجلس القضاء الأعلى، ضد المحكوم عليه.

واقعة طفل المرور

وبيّنت التحقيقات التي جرت في القضية، أن المحكوم عليه، قام بنشر منشورات من حسابيه على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» تتضمن تعمد إهانة السلطة القضائية وتشكيك العامة من المواطنين في الأعمال التي تقوم بها، فضلا عن تعمده ارتكاب واقعة التأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ«طفل المرور» كونه نجل أحد أعضاء الهيئة القضائية، كما كشفت التحقيقات، أنه أسند لأعضاء النيابة العامة ورجال القضاء، وقائع لا صحة لها.

النائب العام يرد ببيان تفصيلي

وشغلت واقعة «طفل المرور» الرأي العام، لما أحاط بها من ملابسات، حيث أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا تفصيليا، مفاده أنّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر النائب العام، بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فرّ بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.

غرامات على طفل المرور وأصدقائه

وانتهت قضية «طفل المرور» بأحكام صدرت من محكمة الطفل، بتغريمه وأصدقائه، وإلغاء أحكام الحبس.