سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر يواصل الاستقرار بالبنوك المحلية

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم 22 نوفمبر 2021، أمام الجنيه المصري، في البنوك المحلية، وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل بختام التعاملات 15.66 جنيها للشراء، و15.76 جنيها للبيع، بحسب أسعار العملات المعلنة من البنك المركزي المصري مساء اليوم.

وتستعرض «الوطن» عبر موقعها الإلكتروني بشكل يومي، سعر العملة الأمريكية، أمام نظيرتها المحلية في البنوك الرئيسية، وكذلك سعر الدولار اليوم في مصر، في شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

ظل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه، يتداول عند 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع، في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وتعرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، في بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، عند 15.64 و15.74 جنيها للشراء والبيع، على التوالي، خلال فترة التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد.. تعرف عليه

يتداول سعر الدولار مقابل الجنيه بفروع المصرف المتحد مساء اليوم، عند 15.66 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

فيما احتفظت الشركة المصرية للصرافة، بمتوسط سعري للدولار مقابل الجنيه عند 15.64 جنيها للشراء، و15.74 جنيها للبيع، بحسب ما تظهره شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة التابعة لبنك مصر.

تعرف على أعلى سعر شراء لـ الدولار الأمريكي

احتفظ بنكين هما «الأهلي الكويتي» و«أبو ظبي الاسلامي»، بأعلى سعر شراء للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بين البنوك المحلية، عند 15.68 جنيها للشراء.

أقل سعر شراء لـ الدولار الأمريكي في مصر

وفي المقابل، احتفظ أكبر مصرفين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بأقل سعر شراء للدولار مقابل الجنيه، عند 15.64 جنيها، خلال فترة التعاملات المسائية اليوم.