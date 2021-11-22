خريطة الأسعار العالمية للسلع الغذائية.. ارتفاع جماعي في السكر والحبوب

شهدت أسعار السلع الغذائية العالمية، من السكر إلى الحبوب واللحوم، ارتفاعًا جماعيًا في شهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين، ما يتزامن مع موجة تضخمية هائلة تجتاح كافة الأسواق، على خلفية أزمات المعروض وتعطل سلاسل الإمدادات.

وفقا لأحدث تقارير اتجاهات أسعار السلع الاستراتيجية، الصادرة عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن أسعار السكر الأبيض المكرر شهدت ارتفاعا في سبتمبر ليسجل الطن 496 دولارًا، مقارنة مع شهر أغسطس الذي سجل الطن خلاله نحو 475.5 دولارًا.

وتوقع التقرير استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار السكر الأبيض ليسجل 519.7 دولار للطن بحلول ديسمبر المقبل.

ارتفاع أسعار السكر في أغسطس الماضي

وشهدت أسعار السكر الخام ارتفاعًا خلال أغسطس الماضي، لتصل إلي 427 دولارًا، مقابل 390 دولارًا للطن في يوليو، ثم قفزت إلى 437 دولارًا للطن في أكتوبر.

كما شهدت أسعار القمح زيادة واضحة، إذ قفز سعر الطن من 251.8 دولارًا في يوليو، إلى 268.8 دولارًا في سبتمبر، بينما يتوقع التقرير بلوغ الطن 277 دولارًا في ديسمبر المقبل.

وشهد سعر الذرة الصفراء هبوطًا ملحوظًا، على عكس باقي السلع، إذ تراجع سعر الطن إلى 204 دولارًا في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 236 دولارًا في يوليو، و217.4 دولارا في أغسطس.

وسجلت أسعار الأرز غير المقشور ارتفاعا بنسبة 9.2% على أساس سنوي، إذ قفز سعر الطن من 289.4 دولارًا إلى 294.3 دولارًا في أغسطس، وفي سبتمبر إلى 298.4 دولارًا، فيما يتوقع التقرير ارتفاع السعر إلى 302 دولار في نوفمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالزيوت، فقد شهد سعر زيت الزيتون البكر الممتاز ارتفاعًا طفيفًا، من 3 آلاف و305 يورو، في سبتمبر إلى 3 آلاف و311 يورو في 10 أكتوبر الماضي، كما ارتفع سعر زيت النخيل من نحو 1000 دولار للطن، في يوليو إلى 1166 دولارًا في أغسطس، لكنه عاود الهبوط في سبتمبر إلي 1127 دولارًا للطن وسط توقعات بهبوط السعر بشكل طفيف في ديسمبر.

ارتفاع أسعار اللحوم

وكشف التقرير عن ارتفاع سعر كيلو اللحم البقري من 5.5 دولارًا في يوليو إلي 5.6 دولارا في سبتمبر الماضي، فيما استقرت أسعار الدواجن عند مستوى 2380 دولارًا للطن في أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.