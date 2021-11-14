«التموين»: احتياطي السلع الغذائية بأسوان والمحافظات الساحلية ‏آمن

حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على متابعة الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بمحافظة أسوان مع مديرية التموين هناك، وتلقى تأكيدات من ‏مدير المديرية أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، ‏مشيرا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية ‏إلى ثلاثة أشهر، وأن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً.

وأشار مدير مديرية التموين بأسوان إلى أن التنسيق الكبير مع وزير ‏التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ساهم في ‏تعدي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر «تنكات» شركة المياه ‏بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز ‏بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.‏

توجيهات لمديريات التموين بالمحافظات الساحلية بمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير وجه رئيسي شركتي ‏الجملة «العامة - المصرية» بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على ‏بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي سوف تتعرض لأمطار كثيفة، ‏وشدد في توجيهه عن أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر.

وأوضح أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه أيضا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، ‏مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي ‏تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة المحافظات الساحلية المعرضة ‏لسقوط الأمطار.

زيادة المخزون الاستراتيجي في أسوان

ونقل الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة ‏المصرية لتجارة الجملة في تقريره للمصيلحي أن محافظة أسوان بها 17 فرع جملة و40 ملحقًا آخر ‏بإجمالي 57 مخزنا، وبها رصيد من السكر يصل إلى 3500 طن و2100 طن زيت و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، وجار زيادة ‏المخزون الاستراتيجي من تلك السلع بأسوان تحسباً لأي طارئ.‏