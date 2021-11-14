«التموين»: احتياطي السلع الغذائية بأسوان والمحافظات الساحلية آمن
كتب:
الوطن
04:25 م | الأحد 14 نوفمبر 2021
وزير التموين علي المصيلحي
حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على متابعة الموقف من السلع الغذائية وعمل المخابز بمحافظة أسوان مع مديرية التموين هناك، وتلقى تأكيدات من مدير المديرية أن المخزون الاستراتيجي من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم آمن، مشيرا إلى وجود احتياطي كبير من تلك السلع يصل في مخازن الشركة المصرية إلى ثلاثة أشهر، وأن الأيام الماضية لم يتوقف فيها عمل المخابز نهائياً.
وأشار مدير مديرية التموين بأسوان إلى أن التنسيق الكبير مع وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ساهم في تعدي الأزمة في عمل المخابز سواء بتوفير المياه عبر «تنكات» شركة المياه بالمحافظة بالأماكن التي قُطعت عنها أو بتشغيل محولات الكهرباء للمخابز بالأماكن التي قُطع عنها التيار الكهربائي.
توجيهات لمديريات التموين بالمحافظات الساحلية بمتابعة المخابز ومنافذ صرف السلع
وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزير وجه رئيسي شركتي الجملة «العامة - المصرية» بضخ كميات كبيرة من السلع التي تصرف على بطاقة الدعم بالمحافظات الساحلية والمحافظات التي سوف تتعرض لأمطار كثيفة، وشدد في توجيهه عن أن يتعدى المخزون الاستراتيجي من تلك السلع الثلاثة أشهر.
وأوضح أن وزير التموين والتجارة الداخلية وجه أيضا بتوفير كل السلع الغذائية بالمجمعات بتلك المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتلقى لحظة بلحظة الموقف السلعي بمحافظة أسوان التي تعرضت اليومين الماضيين لأمطار كثيفة المحافظات الساحلية المعرضة لسقوط الأمطار.
زيادة المخزون الاستراتيجي في أسوان
ونقل الدكتور محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة في تقريره للمصيلحي أن محافظة أسوان بها 17 فرع جملة و40 ملحقًا آخر بإجمالي 57 مخزنا، وبها رصيد من السكر يصل إلى 3500 طن و2100 طن زيت و1050 طن أرز، بخلاف السلع الحرة الأخرى، وجار زيادة المخزون الاستراتيجي من تلك السلع بأسوان تحسباً لأي طارئ.