«التموين»: 10 سيارات لضخ السلع الغذائية لمتضرري السيول بأسوان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الغذائية لليوم الثالث على التوالي، وذلك عبر سيارات متنقلة بالأماكن ‏التي تضررت من السيول في محافظة أسوان، من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين المتضررين من موجة السيول الأخيرة.

سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية بأسوان

وأكدت مصادر داخل الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، وإحدى شركات القابضة ‏للصناعات الغذائية لـ«الوطن»، أن عدد السيارات التي تم تسييرها حتى الآن بلغ 10 سيارات متنقلة لتوزيع السلع، مشيرًا إلى أنها تجوب المناطق المتضررة من السيول بأسوان، بأسعار مخفضة للمواطنين هناك.

المناطق التي تتواجد بها سيارات وزارة التموين

وأوضح المصدر، المناطق التي تتواجد بها السيارات المتنقلة لتقديم الدعم لأهالي أسوان، وهي على النحو التالي:

** منطقة أبو الريش

** منطقة كوم أمبو

** منطقة غرب دراو

** منطقة الشلال

** المنطقة الأولي بالرعاية.

وعن السلع الغذائية التي تتيحها وزارة التموين للمواطنين المتضررين من سيول أسوان، أشارت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أنه يتم توفير سلع‏ السكر والأرز والزيت والصلصة والملح والمكرونة، وعدد من السلع الأساسية الأخرى على سيارات وزارة التموين.

وأكدت مصادر الوزارة ، أن ضخ السلع لأهالي أسوان والذي بدأ يوم الثلاثاء، مستمر من قبل وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أنه بناء على تعليمات صادرة من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، سيتم ضخ مزيد من السيارات لتوفير السلع.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، اليوم الخميس، تضامنها مع أهالي أسوان المتضررين من موجة الطقس السيئ، ووجّهت فرقها الميدانية لرصد احتياجات المتضررين وتلبيتها، وبدء ترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة، لإزالة آثار الضرر الواقع على الأهالي.