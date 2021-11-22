محافظ أسيوط يتابع حالة 25 طالبا بمركزي البداري والقوصية شعروا بإعياء

اطمأن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على الحالة الصحية لعدد من طلاب بعض المدارس الابتدائية بمركزي البداري والقوصية، الذين أصيبا بحالة إعياء، وتم نقلهم إلى مستشفى البداري المركزي والقوصية المركزي، موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية لهم لحين تماثلهم للشفاء، معلنا عن تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لإعداد تقرير شامل عن تلك الواقعة، والتأكد من سلامة الوجبات المدرسية التي يتم توزيعها على طلاب المدارس، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالصحة والتربية والتعليم ويوجه بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة.

تفاصيل نقل 25 طالبا في حالة إعياء إلى مستشفى البداري المركزي

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، يفيد بتلقي بلاغ من رئيس مركز البداري، يفيد نقل حوالي 25 طالبا من طلاب المرحلة الابتدائية بمدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» في حالة إعياء إلى مستشفى البداري المركزي، وتم اجراء الكشف والفحوصات اللازمة وخروج بعضهم من المستشفى في حالة جيدة كما تم الإبلاغ بوجود حوالى 5 حالات إعياء بين طلاب مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بالقوصية، وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزي، وتم إجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وعلى الفور، وجه المحافظ، نائبه المهندس عمرو عبد العال، واللواء شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، بالتوجه إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والاطمئنان على حالة الطلاب، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على الوجبات المدرسية، وأخذ عينات منها، للتأكد من سلامتها، فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص.

تشكيل لجنة لفحص وإعداد تقرير شامل عن الواقعة

كما قرر المحافظ، بتشكيل لجنة عاجلة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، لفحص وعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، كما أصدر المحافظ تعليماته لوكيل وزارة التربية والتعليم بوقف صرف الوجبات المدرسية بصفة مؤقتة، لحين وصول نتائج تحليل الوجبات المدرسية من المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب.

كما وجه المحافظ محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، وهويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة المستمرة للطلاب، لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم وجاري متابعة الحالة الطبية لبقية الحالات، كما قرر فتح التحقيق في الواقعة للتعرف على ملابساتها.