تطهير 10 محطات مرشحة كبرى للارتقاء بجودة المياه في محافظة أسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الحي بأسيوط والوادي الجديد خطتها الدورية لغسل وتطهير وتعقيم مروقات محطات المياه المرشحة والخزانات الأرضية، في سعيها لتحقيق معايير الجودة الكاملة للمياه المقدمة للمواطنيين بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي تعتمد على أحدث الأساليب العلمية الممكنة وتطهير مما يضمن جودة المياه المنتجة من المحطة.

وأوضح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الشركة تمتلك عدد (27) مروق بعدد (10) بمحطات مرشحة ويتم إجراء خطة الغسيل الدورية كل ثلاثة أشهر فضلًا عن خطة الغسيل الاستثنائية إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن في مختلف ربوع المحافظة.

الغسيل تحت إشراف مسؤول المعمل

وأكد «درة»، أن عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروق بكل محطة تتم تحت إشراف مسئول المعمل الكميائي بالمحطة بالتنسيق مع مسئول وزارة الصحة والتي تتم بدورها عن طريق تفريغ المروق من المياه وإزالة الرواسب الموجودة بقاع المروق وتنظيف الجدران بالمياه النظيفة وإزالة العوالق المترسبة ومن ثم تعقيم المروق على أن يتم خروج المروق عن العمل في موعد أقصاه من يوم إلي يومين حتى لا يؤثر علي جودة الخدمة المقدمة ولا يتسبب في حدوث ضعف للمياه، ويتم الاعتماد عليى المصادر البديلة من مروقات أخرى أو آبار إرتوازي في تلك الآونة .

رؤية الشركة.. خدمة جيدة

و أضاف أن الرؤية المعلنة للشركة ورسالتها الحقيقية تكمن في تقديم منتج نقي وخدمة متميزة من حيث السرعة والجودة ولذا تحرص على تنقية ومعالجة المياه بدءاً من استقبالها من نهر النيل مرورًا بأحواض الترويق إلى أن تمر بعملية الترشيح بمراحلها المختلفة ثم الاتجاه إلى الخزانات الأرضية التى تمر بخطة غسيل وتطهير وتعقيم دورية متصلة مع نقطة غسيل المروقات إلى أن تضخ المياه بالشبكات المغذية .