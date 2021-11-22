محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير كورنيش طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال تطوير كورنيش طنطا حيث يتم وضع بلدورات الرصيف بالشارع بطول الكورنيش في المرحلة الرابعة، إلى جانب البدء في وضع السور المحدد للكورنيش، وذلك لتنظيم الشارع وتوفير الشكل الحضاري اللائق والمضاهي للطرف الآخر من الكورنيش، الذي تم الانتهاء من تطويره خلال العامين السابقين.

تطوير الكورنيش على 5 مراحل

يذكر أن أعمال تطوير الكورنيش تمتد من الطريق السريع وحتى كوبري سكة المحلة كمرحلة رابعة ومن كوبري سكة المحلة حتى كوبري فاروق كمرحلة خامسة.