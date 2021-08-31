حياة كريمة: نسبة تنفيذ المشروعات داخل محافظة الغربية مرتفعة

أكدت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أن نسب تنفيذ مرتفعة للغاية تحظى بها المشروعات داخل محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية، حيث إن نسبة التنفيذ في محور الصرف الصحي بلغت 60%، وعدد المشروعات يصل إلى 80 مشروعا، وتم البدء في عدد 60 مشروعا، مع الانتهاء من عدد 25 مشروعا آخرين.

وأوضحت «حياة كريمة» أنه جاري العمل خلال الفترة الحالية على كل من:

محور الصرف الصحي

- في محور الصرف الصحي: استكمال محطة الصرف الصحي وأعمال الصرف الصحي في قرى «سندبسط، وكفر الجزيرة بكفر السنادية، وشبراملس، وكفر ششتا، وششتا، وسنبو الكبرى، ودمنهور الوحش، وكفر شمارة، وحنون، وكفر غازي، وسنباط، وكفر حانوت البحري، وحانوت».

محور مياه الشرب

- وفي محور مياه الشرب، بلغت نسبة التنفيذ 75%، وعدد مشروعاته 171 مشروعا، تم البدء في 162 مشروعا وتم نهو 94 مشروعا، وجاري العمل على مد وتدعيم شبكة مياه الشرب في قرى «دمنهور الوحش، وسنباط، وشرشابة، وكفر ميت الحارون».

محور الغاز الطبيعي

- وفي محور الغاز الطبيعي بلغت نسبة التنفيذ 10% وعدد مشروعاته 54 مشروعا، كما تم البدء في 6 مشروعات، وجاري العمل على توصيل الغاز لنهطاي بنسبة تنفيذ 90%، وتفهنا العزب 96%، والضبابشة 96%، وكفر الدغايدة 93%، وكفر دمنهور القديم 96%.

محور التربية والتعليم

- وفي محور التربية والتعليم، بلغت نسبة التنفيذ 30%، وعدد مشروعاته 101، وتم البدء في 59 ونهو 2 مشروع، وجاري العمل على: أعمال المدرسة التجريبية للغات ومدرسة الشهيد محمد رضا، وأعمال مدرسة الشهيد أنور البهى عبية بشبراملس، ومدرسة عبدالسلام خيال بششتا، ومدرسة الشهيد الجمل الابتدائية بقرية نهطاى، وتجديد مدرسة دكتورة سميرة موسى، ومدرسة وحدة سنبو، والمدرسة الثانوية في قرية سنبو الكبرى، ومدرسة كفر شمارة الابتدائية، وترميم مدرسة شرشابة الابتدائية المشتركة، ومدرسة الشهيد إبراهيم جمال الدين بشرشابة، وترميم مدرسة حانوت الإعدادية، وإنشاء مدرسة اللواء ممدوح الجوهري في قرية كفر حانوت القبلى، وترميم مدرسة عبدالعظيم السعدني بقرية كفر حانوت البحري، وتوسعة مدرسة سنباط الثانوية المشتركة.