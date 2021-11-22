دبلوماسي سابق: يجب على القطاع الخاص زيادة الاستثمار في دول الكوميسا

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن أفريقيا مقسمة إلى عدة أقسام اقتصادية مختلفة، حيث يوجد شرق أفريقيا وجنوب أفريقيا وغرب أفريقيا، ولم تكن مصر منضمة لأي تجمع حتى عام 1997 انضمت للكوميسا، التي تضم 21 دولة، ويمثلون 40% من سكان أفريقيا وتحصل مصر على واردات وتصدر لهذه الدول دون جمارك، كما يوجد مركز للاستثمار في القاهرة ومصر تحقق فائض كبير.

قمة مرتقبة لأعضاء منظمة الكوميسا

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القمة المرتقبة ستعمل على إزالة عوائق التصدير بين الدولة الأفريقية الموجودة في التجمع، للتمتع بالإعفاءات التي تتمتع بها مصر، وسيتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة هذه القمة، وستسمر لمدة سنتين وهذه الاتفاقيات دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، ويجب على القطاع الخاص زيادة الاستثمار في الدول الأفريقية الفترة المقبلة، بعد زيادة الاستثمارات الحكومية.

مصر قطعت شوط في التحور الرقمي ويجب مساعدة باقي الدول

وأوضح أن مصر قطعت شوطا في التحول الرقمي، في ظل طفرة رقمية كبيرة في الدول المتقدمة، ويجب على مصر مساعدة الدول الأفريقية، التي ليس لها باع في التطور التكنولوجي (المنضمة للكوميسا)، من أجل زيادة صادرات مصر إليها، خاصة أن الاقتصاد الرقمي يلعب دورا مهما الفترة الحالية والفترة المقبلة.

مصر تستضيف قمة الـ21 للكوميسا

وتستضيف مصر غدا، القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، بحضور ممثلين عن مختلف الدول الأفريقية.