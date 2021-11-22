خبير: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في 2020

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية لا يزال ضعيفا، مقارنة بحجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأوروبية بلغ 70%، بينما بين الدول الأفريقية يمثل 18% فقط، وهذا حجم صغير، مشيرا إلى أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع الكوميسا بلغ 3 مليارات دولار خلال 2020، موضحا أنه برئاسة مصر للتجمع يزيد حجم التبادل عن ذلك بكثير.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما، بفضل جهود وتوجيهات القيادة السياسية، يعود على مصر ودول التجمع البالغ عددها 21 دولة بالعديد من الفوائد الاقتصادية، أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، خاصة أن مصر لها خبرة في ملفات القارة الإفريقية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي.

رئاسة مصر للكوميسا تصل بصادراتها إلى 100 مليار دولار

وأوضح «غراب»، أن دول تجمع الكوميسا يمثل سكانها بدون مصر نحو ثلث سكان أفريقيا، ولديها إمكانات اقتصادية هائلة، كما أن سوقها الاستهلاكي حجمه كبير يستطيع استيعاب المنتجات المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، لافتا إلى أن السوق الأفريقية يسيطر عليها المنتجات الأوروبية والصينية والمنتج المصري أولى بتواجده بالسوق الأفريقية من غيره لقرب المسافة وجودته العالية، موضحا أن رئاسة مصر للكوميسا تساهم في زيادة حجم الاستثمارات البينية بينها وبين دول التجمع وفتح الفرص أمام المستثمرين المصريين للاستثمار في دول تجمع الكوميسا.

ولفت إلى أنه برئاسة مصر للتجمع، يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول التجمع وخلق العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الكوميسا، بالإضافة إلى المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري لغزو السوق الافريقية، وتذليل كافة العقبات التي تعوق زيادة الصادرات بين تلك الدول، موضحا أن الكوميسا تضم دول شرق وجنوب أفريقيا وهي منطقة تجارية لها مميزات كبيرة يمكن خلق سوق مشتركة بين دول التجمع خلال الفترات المقبلة.

مشروع طريق القاهرة كيب تاون

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الفترة المقبلة، تشهد تذليل كافة العقبات للانتهاء من مشروع طريق القاهرة كيب تاون، الذي يربط مصر بالدول الأفريقية ويمر داخل 9 دول أفريقية، ويساهم في زيادة حجم التجارة البينية، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المؤتمرات بين مصر ودول تجمع الكوميسا بهدف توسيع حجم التعاون الاقتصادي بينها، ما يؤتي بثماره بلا شك، وذلك بخلق التكتلات التجارية الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بخلق مشروعات أفريقية مصرية مشتركة، وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.