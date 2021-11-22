مزايا جديدة لمن فوق الـ65 عاما في قانون حقوق المسنين.. مسكن ومعاش

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن قانون حقوق المسنين، يهدف إلى تكريم المسنين وكبار السن، موضحًا أن القانون عرف المسن بأنه من يفوق 65 عامًا، وفرق بين المسن الطبيعي، والمسن المعوز، مشددًا على أن القانون يخدم كبار السن بشكل عام، ولكن المعوز الذي يمر بظروف صعبة فإن الدولة لن تتخلى عنه.

تعيين رفيق للمسن

وأضاف «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الاثنين، أن هناك شروط محددة للحصول المسن على معاش، موضحًا أن وزارة التضامن الاجتماعي وفقا للقانون تعين شخصًا مسؤولًا عن متابعته، يُعرف بـ«رفيق المسن»، في حالة إذا كان المسن ليس له أحد يعوله، لأن الدولة تنظر للمسن على أنه قيمة يمكن الاستفادة منه.

مظلة تأمين صحي لكافة المسنين

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن المسألة ليست فقط توفير معاش، ولكنه أقر مظلة تأمين صحي لكافة المسنين، مؤكدًا أنه يجرى دراسة مصادر تمويل رعاية المسنين، وبه مادة تتحدث عن مكافحة الفقر وكيف تراعي الدولة كبار السن وكفالتهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنه يجرى بحث توفير مظلة تأمين صحي للمسنين، وإعفاءات من الضرائب والجمارك على التجهيزات والمعدات الطبية للاستخدام الشخصي.

توفير سكن للمسنين وإنشاء صندوق لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

وشدد على أن المسن من حقه الحصول على المعاش في منزله، وفقا للقانون، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير مسكن للمسن لكنه لا يورث لأولاده، مضيفا أنه خلال الفترة الحالية يجرى دراسة قانونين مقدمين للجنة التضامن الاجتماعي أمام مجلسي الشيوخ والنواب، من أجل إنشاء صندوق لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح أن القانون يحقق أيضًا أهداف رؤية مصر 2030، وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإسان الدولة بأن تراعي فـي تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.