رنا رئيس: التمثيل مع ماجد الكدواني «من أحسن الحاجات في حياتي»

أعربت رنا رئيس عن سعادتها البالغة لبدء عرض مسلسل «موضوع عائلي» عبر منصة شاهد، الذي تلعب بطولته رفقة الفنان ماجد الكدواني، حيث تُجسد شخصية فتاة تُدعى سارة.

سارة شخصية حساسة وعندها أمل في بكرة

وقالت رنا رئيس، في تصريحات لـ«الوطن»، عن شخصيتها في المسلسل: «سارة شخصية حساسة، وعندها أمل في بكرة، ودايمًا اللي في قلبها على لسانها.. عاوزة أبقى شبه البيئة اللي عايشة فيها، لأنها مكنتش عايشة في مصر».

شخصية سارة قريبة مني قوي

وأضافت رنا رئيس: «كل حاجة في شخصية سارة قريبة مني قوي، هي مجنونة وصريحة، وعندها حاجات كتير، وهي برج القوس»، متابعة «أحلى كواليس عشتها، وماجد الكدواني من أحسن الحاجات اللي حصلت لي».

تعرف على أبطال مسلسل موضوع عائلي للفنان ماجد الكدواني

مسلسل «موضوع عائلي»، من بطولة ماجد الكدواني، وشيرين رضا، وأمينة خليل، ورنا رئيس، ومحمد شاهين، وسما إبراهيم، وإيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، ومن إخراج أحمد الجندي، وتأليف كل من محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، وإنتاج، طارق الجنايني، ويتكون من 10 حلقات.

رنا رئيس بوجهين في رمضان 2021 بين يحيى الفخراني وياسر جلال

يذكر أنّ رنا رئيس شاركت في موسم دراما رمضان الماضي، بعملين دفعة واحدة، وهما ضل راجل مع الفنان ياسر جلال ونرمين الفقي، وكذلك مسلسل نجيب زاهي زركش، مع الفنان يحيى الفخراني والفنانة أنوشكا.

وروت رنا رئيس في تصريحات سابقة لـ«الوطن» تجربتها مع الفنان يحيى الفخرانى، فى «نجيب زاهى زركش»، بقولها: «من أحلى التجارب فى حياتى، وحلم كبير بالنسبة لى وحلم عمرى إنى أشتغل معاه، باعتباره قيمة فنية كبيرة»، مؤكدة أنها اكتسبت خبرات عدّة من تعاونها معه، لعل أبرزها: «قالى الطبيعة هى اللى بتكسب ولازم أكون تلقائية قدام الكاميرا».