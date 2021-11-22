والد سلمى الزرقا: هي اللي كانت بتقوينا.. ووالدتها: زوجها كان رزق ليها

كشف محمد الزرقا، والد سلمى الزرقا، مكافحة السرطان التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض الخبيث، عن آخر اللحظات في حياة ابنته الراحلة، «كانت تعبانة جدًا، وكان تعبها المرض وكانت بتقاوم وكانت مكافحة جدًا ومؤمنة جدًا وراضية بقضاء الله ومتشبثة بالأمل، هي اللي كانت بتقوينا، ربنا يرحمها برحمته، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة».

والدة سلمى الزرقا: زوجها شالها في أصعب لحظات حياتها

فيما قالت ليلى بستاوي، والدة سلمى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم»، باكية: «البقاء لله وحده، هي في الجنة إن شاء الله، زوجها شالها في أصعب اللحظات، ده كان رزق ليها من عند ربنا، وقف معاها لآخر لحظة، شالها وساب الدنيا كلها، ربنا يعوضه في ولاده يارب».

وتفاقمت الحالة الصحية لابنة الإسكندرية، سلمي الزرقا، منذ نحو 10 شهور، بسبب مضاعفات سرطان لوكيميا الدم وزراعة النخاع قبل رحيلها أمس الأحد بعد صراع مع مرض السرطان استمر لعدة سنوات.

زوج إسلام عرفات يُعلن رحيلها بسبب مرض السرطان

وكتب إسلام عرفات، زوج سلمي الزرقا، معلنًا وفاة محاربة السرطان عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي حبيبتي سلمى محمد الزرقا Salma Elzarka، وصلاة الجنازة غدا الاثنين العصر بجامع المواساة والدفنة بالمنارة آخر باب، والعزاء يوم الثلاثاء بجامع الشهيد عبدالمنعم رياض بعد صلاة المغرب.. برجاء الدعاء».