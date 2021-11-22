وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

توفيت الإعلامية أسماء مصطفى، صباح اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، ونعاها زوجها أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قبل قليل، قائلا: «انكسر ظهري وفطر قلبي ولن أقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

وقبل وفاتها، طالبت الإعلامية أسماء مصطفى، زوجة النائب أيمن أبو العلا، متابعيها عبر فيس بوك، بالدعاء لها قبل الخضوع لجراحة دقيقة، قائلة: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وأضافت: «اللهم اذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير، لا إله إلّا الله الحليم الكريم، لا إله إلّا الله العليّ العظيم، لا إله إلّا الله ربّ السّماوات السّبع وربّ العرش العظيم، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهم اشفني وداوني وعافني إنك عفو كريم، واشف كل مريض ليس لنا رب سواك، توكلت على الله، فضلا أسالكم الدعاء، ربنا يتقبل يا رب».

رحلة أسماء مصطفى مع السرطان

وعن رحلة مرضها، كتبت الإعلامية أسماء مصطفى قبل وفاتها: «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات وأماكن بدون كتالوج، حتى قوتك وحربك في المعركة طلعوا برضو مش واحد، هو لعنة في كل الأوقات، بس حتى اختبارات المعركة طلعت برضو مش، يعني اللي بيحارب جوه الميدان غير اللي في وش المعركة غير اللي واقف على الحدود، سبحان الله له في ذلك حكم، أمال مين يتعلم من مين، ونقيس تجاربنا ازاي ونفيد بعض ازاي».

وأتمّت الإعلامية الراحلة منشورها، قائلة: «مفيش كتالوج، انت ورزقك، انت واختيارك، وربنا عارف صبر وقوة كل واحد، عشان كده محدش مقياس لحد».