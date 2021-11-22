رجاء حسين باكية: ابني مات.. بس أكلت مع سهير البابلي أكتر منه

قالت الفنانة القديرة رجاء حسين، إنها فوجئت بمشاركة عائلات كثيرة من خارج الوسط الفني، أثناء تشييع جنازة صديقتها الراحلة سهير البابلي، مضيفةً: «طلعوا معانا على المقابر، شيء مشرف، من أحبه ربه حبّب فيه خلقه، وسهير تستاهل»، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

سهير البابلي كانت سيدة محترمة.. كانت وحش الشاشة

وأضافت «حسين» أن الراحلة سهير البابلي، كانت سيدة محترمة، وعندما يسند إليها دور كنا نشعر أننا أمام وحش، فقد كانت تعمل على تطوير نفسها وإتقان دورها ، «عمرها ما قالت لفظ خارج ولا عملت حركة مقلهاش المخرج عليها، كانت عشرة عمري في المسرح، فقدان شخص لديه هذا القدر الكبير من الاحترام شيء صعب للغاية، العيش والملح له حق عليّ».

رحيل سهير البابلي خسارة كبيرة للوسط الفني

وتابعت: «كانت أياما رائعة من الصدق والتفاني وتبادل الآراء والاستفادة من الخبرات المشتركة بيننا، وكنا نبدي ملاحظاتنا على أداء بعضنا في الأعمال الفنية ولم يكن هناك أي حساسية بيننا»، موضحًة أن رحيل سهير البابلي خسارة كبيرة للوسط الفني، مشددة على أنها كانت قدوة في العطاء ومساعدة المحيطين بها، مضيفة باكية: «ابني مات وعارفة يعني ايه فراق، بس معشتش معاه ولا أكلت معاه زي ما أكلت مع سهير».

وفاة سهير البابلي

وتوفيت الفنانة سهير البابلي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 86 عاما، وهو ما جعل القدر يجمعها بمثلها الأعلى مرة أخرى، إذ يصادف يوم وفاتها الذكرى الـ26 لوفاة ليلى مراد.