معز مسعود يشارك في دفن سهير البابلي.. وانهيار حلا شيحة

انتهت صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة سهير البابلي بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، وتحرك المشاركون إلى مقابر 6 أكتوبر، حيث دُفن جثمان الراحلة سهير البابلي، وشارك الداعية الإسلامي معز مسعود في دفن الجثمان.

حلا شيحة ورجاء حسين يودعان سهير البابلي

ومن بين الحضور وقت دفن الجثمان، الفنانة رجاء حسين التي ظهر الحزن جليًا عليها، والفنانة حلا شيحة التي انهارت من البكاء حزنًا على وفاة الراحلة سهير البابلي، لارتباطها بها بشكل كبير.

غياب نجوم الفن عن جنازة سهير البابلي

وشهدت صلاة الجنازة على الراحلة حضور ضئيل من نجوم الفن، وأبرزهم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد سلامة، والفنان أحمد بدير، والفنانة جومانا مراد، والإعلامي رامي رضوان وزوجته دنيا سمير غانم.

أزمة سهير البابلي الصحية

وتوفيت الفنانة سهير البابلي مساء امس الأحد بعد صراع مع المرض، حيث عانت منذ 20 يومًا من أزمة سكر نقلت على إثرها إلى المستشفى، وأُصيبت بتوقف في عضلة القلب وجلطة على الرئة، ودخلت إلى العناية المركزة، وبعد تدهور حالتها الصحية دخلت في غيبوبة، حتى رحلت أمس عن عالمنا عن عمر ناهز 86 عامًا.

آخر أعمال سهير البابلي

وكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها الراحلة، مسلسل «قلب حبيبة» الذي عرض عام 2005، وجسّدت خلاله دور «حبيبة»، الأرملة التي توفي زوجها، وترك لها ولدين هما «مواس» الذي يدير مصنع والده، و«مصطفى» الطالب في كلية الزراعة، وترك بين يدها ثروة تبلغ 50 فدانا ومصنع للطوب، وعمارتين في أسيوط، وتتفرق مسارات الحياة بين الولدين وتختلف طموحاتها، وتبدأ معاناة الأم معهما، ويحتار قلبها مع نجليها.