عقوبات تصل للحبس.. اعرف حقك علشان متدفعش أعلى من تعريفة انتظار عربيتك

حددت مواد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبات شديدة لمواجهة فوضى تحصيل تعريفة انتظار المركبات بأنواعها، وذلك حتى تكون مقننة بالشكل الذي يحفظ حق المواطن.

تعريفة انتظار السيارة

وحسب قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، فإن التعريفة هي المقابل المادي الذي تم تحديده ويتم تحصيله من المواطنين، وحدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة.

وجاء نص مواد القانون: «يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة».

عقوبة الحبس والغرامة

حدد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، عقوبة الحبس والغرامة حال ارتكاب هذه المخالفة، ونص: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود»، والتعديل الذي نص عليه القانون الذي ينظم انتظار المركبات في الشارع.

رخصة نشاط تنظيم انتظار المركبات

ونصت مواد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، على حظر مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، وذلك قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ونص على أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وتحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان الذي يوجد فيه السيارات.