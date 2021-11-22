إمام أحمد يكشف ملامح نسخة منتدى «شباب العالم» الرابعة والمتوقع منها

كشف الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، عن المتوقع من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، موضحا أن النسخة المقبلة ستنطلق في 10 يناير 2022، وهي الأولى بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، موضحًا أن منتدى شباب العالم، انطلق لثلاث دورات متتالية، وهي 2017 و2018 و2019 ثم توقف بسبب الجائحة، وسيعاود في يناير المقبل، كما أشار إلى أن النسخة الجديدة من المنتدى تحمل في أجندتها العديد من القضايا الهامة للغاية، وتم الإعلان عن ملامح وأبرز القضايا الموجودة في الأجندة، التي جاءت تحت مسمى «العالم بعد جائحة كورونا».

ملف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة على رأس ملفات منتدى شباب العالم

وأضاف «أحمد»، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج «عصر الشباب» على شاشة «Extra news»، أن ملف التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، سيكون على رأس الملفات التي سيتناولها المنتدى، وكذلك موقف المؤسسات الدولية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكيف يتحرك العالم بعد الجائحة، فضلًا عن مناقشة المبادرات التنموية لمواجهة الفقر، «عندما نذكر المبادرات التنموية في مواجهة الفقر لازم نذكر مبادرة حياة كريمة، لأنها مبادرة رائدة ليست على مستوى مصر أو في الداخل فقط أو الإقليم العربي، ولكن على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة التي أدرجت المبادرة ضمن أجندتها».

«حياة كريمة» مبادرة غير مسبوقة ويمكن القياس عليها عالميا

وأوضح رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، أن «حياة كريمة» خرجت بتوصية من الشباب المصري ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعاها، وتم توفير كافة إمكانيات الدولة لخدمة 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بميزانية تقدر بـ700 مليار جنيه، فهي مبادرة غير مسبوقة بميزانية غير مسبوقة أيضًا، مؤكدًا أن «حياة كريمة» مبادرة يمكن القياس عليها على مستوى العالم، أثناء مناقشة المبادرات التنموية لمواجهة الفقر، مؤكدًا أن المنتدى ليس محليًا بل يحضره الشباب في مختلف الجنسيات، كما ذكر أنه من ضمن القضايا التي سيتناولها المنتدى تأثير جائحة كورونا على أنماط الجريمة.

متشوق لمشاهدة مناقشة تأثير جائحة كورونا على أنماط الجريمة

وأشار إلى أن المنتدى سيربط بين كورونا والجريمة والسلوك، «أنا كصحفي ومواطن متشوق أشوف هذه المناقشة في منتدى شباب العالم، لأنها القضية الأساسية للعالم بعد جائحة كورونا، وتم التنبيه على مجموعة من الإجراءات الاحترازية المقرر اتخاذها في المنتدى القادم، حوالي 6 أو 7 إجراءات تنظيمية، وهناك خطة محكمة بين اللجنة المنظمة وكافة مؤسسات الدولة لتطبيق هذه الإجراءات، ومنها الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي للمشاركة»، موضحًا أن محور التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة قد ينتج عنه توصية مهمة في هذا المحور الهام للغاية خلال أزمة كورونا.

العالم اكتشف الأهمية القصوى للتكنولوجيا الحديثة بعد كورونا

وأردف الكاتب الصحفي إمام أحمد أن العالم اكتشف بعد كورونا الأهمية القصوى لهذه التكنولوجيا الحديثة، «أصبحنا نرى الاجتماعات وإدارة المؤسسات تدار أون لاين بسبب العزل الذي فرضتها كورونا في الموجة الأولى والثانية، فعلى مستوى الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، هنشوف كلام جديد، هناك أهمية قصوى لفكرة التحول الرقمي مش مجرد رفاهية، مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد رفاهية، لكن بالعكس أصبحت عنصرا أساسيا في التجارة الدولية وحوكمة المؤسسات، ننتظر من منتدى شباب العالم في دورته الرابعة توصية أو مبادرة هامة جدًا في هذا المحور الهام للغاية».

المسؤولية المشتركة مفتاح لحل قضية التغير المناخي

وعن قضية تغير المناخ، أوضح «إمام»، أن تلك القضية أيضًا ملامحها متواجدة في أجندة المنتدى، مشيرا إلى أن النسخة السابقة من منتدى شباب العالم، التي أقيمت في 2019، ناقشت قضية التغير المناخي، في نموذج الأورمتوسطي، كنموذج محاكاة تم في منتدى شباب العالم، وشارك فيه شباب من الدول الأورمتوسطة، كما ناقشت أيضًا الهجرة غير المشروعة، وفي خلال المناقشة السابقة للمنتدى تم تحديد توصيات مهمة، وأهمها مبدأ المسؤولية المشتركة، إذ إن تغير المناخ مسؤولية دولية لا تتحملها دولة بمفردها، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على رسالة أساسية خلال حضوره قمة المناخ الأخيرة، وهو مبدأ المسؤولية المشتركة، فتغير المناخ في بلدنا، كبلد عربي وأفريقي، نحن مظلومون بشأنها، «80% من الانبعاثات الحرارية صادرة من مجموعة دول العشرين، الدول الصناعية الكبرى، على مستوى العالم».