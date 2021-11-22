8 إجراءات احترازية في منتدى شباب العالم لحماية سلامة المشاركين

يعد منتدى شباب العالم من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجميع الشباب من مختلف بلدان العالم وعقد جلسات حوارية لمناقشة القضايا المهمة التي تمس العالم، ويحرص الكثير من الشباب على التسجيل لحضور ذلك الملتقى الكبير، وبدء التسجيل للنسخة الرابعة، وتناقش هذه النسخة الجديدة العالم بعد جائحة كورونا، وتسليط الضوء على محاور السلام والإبداع والتنمية والعالم بعد جائحة كورونا، وتقام النسخة الرابعة بدءاً من 10 يناير وحتى 13 يناير من عام 2022، و يستعرض «الوطن» الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة المكلفة بمنتدى شباب العالم والتي يجب الالتزام بها لمن يريد حضور المنتدى في نسخته الرابعة.

الإجراءات احترازية لمنتدى شباب العالم

- تقليل عدد المدعوين عن كل عام نظراً لإجراءات جائحة كورونا.

- خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين.

- اشتراط تلقي الجميع اللقاح ضد كوفيد-19، سواء المشاركين من مصر أو خارجها.

- تشكيل فرق مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية طوال فترة المنتدى.

- تدريب جميع القائمين على تنظيم المنتدى على الإجراءات الوقائية والبروتوكولات.

- إجراء فحص يومي لجميع المشاركين والضيوف.

- استخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات.

- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال الجلسات وأنشطة المنتدى.

أجندة منتدى شباب العالم

وأعلنت اللجنة المنظمة لمندى شباب العالم، أن أجندة منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة سوف تناقش أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا، وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على قضايا الطاقة وريادة الأعمال ودور المؤسسات الدولية في التعافي بعد الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي ومواجهة الفقر وتداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة.