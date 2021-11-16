«منتدى شباب العالم» يناقش ما بعد جائحة «كورونا» وتداعياتها ومواجهة الفقر والجريمة

أعلنت إدارة «منتدى شباب العالم»، فى نسخته الرابعة، التى تنطلق على مدار 4 أيام، خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير 2022، عن تطبيق خطة محكمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وتقليل عدد المدعوين هذا العام

وقالت، فى بيان، إنه «نظراً لظروف جائحة كورونا التى يواجهها العالم، تقرر تقليل عدد المدعوين عن كل عام، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال تنفيذ فعاليات وأنشطة المنتدى المختلفة والتأكد من أن الأنشطة تتناسب مع إجراءات التباعد الاجتماعى».

تعاون بين إدارة «المنتدى» وأجهزة الدولة لضمان سلامة الحضور

وكشفت أنها أعدت خطة محكمة بالتعاون مع أجهزة الدولة وشركات القطاع الخاص المتخصصة لضمان سلامة جميع المشاركين فى المنتدى، بدءاً من مراحل التسجيل فى المنتدى واشتراط تلقى الجميع لقاح «كورونا»، سواء المشاركون من مصر أو خارجها.

كما تمّ التنسيق مع الأجهزة المعنية لتشكيل فرق مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطة الوقائية طوال فترة المنتدى، إضافة إلى تدريب جميع القائمين على تنظيمه بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات التى سيتم تطبيقها، مع إجراء فحص يومى لجميع المشاركين والضيوف، واستخدام الكاميرات الحرارية قبل دخول القاعات، وتطبيق قواعد التباعد خلال الجلسات والأنشطة وغيرها من الإجراءات الوقائية بمنتهى الحرص.

وتنوعت أجندة المنتدى فى نسخته الرابعة، لتضم العديد من القضايا العالمية المهمة، وأبرزها تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى القضايا المتوافقة مع الأجندة الشبابية الدولية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، كما أنه من المقرر أن تتناول جلسات المنتدى، بحسب الأجندة، عدداً من الموضوعات الحيوية فيما بعد كورونا مثل: الطاقة، ومستقبل العمل وريادة ودور المؤسسات الدولية فى التعافى من تداعيات الوباء، ومستقبل الرعاية الصحية، والتحول الرقمى، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات التنموية التى تستهدف مواجهة الفقر، وكذلك تداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة، وغيرها من الموضوعات المهمة.

وأعلنت صفحة منتدى شباب العالم، فى نسختها الإنجليزية، على موقع التواصل «فيس بوك» عن عودة النسخة الرابعة بعد سنة من الانقطاع بسبب «كورونا»، ونشرت مقطع فيديو لدعوة الأشخاص من مختلف دول العالم لتسجيل حضور المنتدى، وتابعت الصفحة: «نفتقدكم وحان الوقت لنلتقى مرة أخرى، يسرنا أن نعلن عن عودة إقامة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بعد تأجيله العام الماضى بسبب الجائحة».

وقالت الدكتورة رشا راغب إن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهى الجهة المنظمة للمنتدى، تأسست استجابة لإحدى توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى عام 2016، ونجحت خلال 5 سنوات بعد صدور القرار الجمهورى بإنشائها فى تدريب أكثر من 28 ألفاً و370 شاباً مصرياً وأفريقياً، إلى جانب تدريب نواب المحافظين، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء مكاتب التمثيل الخارجى، إضافة إلى البرامج المخصصة للشباب فى عدد من الدول الأفريقية.

وأكدت «رشا» أن مبادئ الإنسانية والعطاء ونبذ الصراع كانت أيقونة نجاح العالم فى مواجهة تفشى جائحة كورونا، معلنة عن عودة منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بعد فترة طويلة من الإغلاق العالمى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير 2022 بمدينة شرم الشيخ، وذلك مع ضمان الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى خلال فترة الانعقاد.

وأشارت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أنه من المقرر أن يناقش المنتدى فى نسخته الرابعة أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء على المحاور الرئيسية للمنتدى كقضايا السلام والإبداع والتنمية.

تسجيل الحضور للفئة العمرية من 18 حتى 35 عاماً

ومن جهتها، أكدت سارة هشام، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، والمتحدث باسم المنتدى، أن «التسجيل متاح للحضور فى المنتدى للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، من مختلف الجنسيات»، موضحة أن المنتدى بنسخه الثلاث الماضية استضاف ما يزيد على 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة حول العالم، مشيرة إلى الإشادات الدولية بالإسهامات التى قدمها المنتدى فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى الدورة الـ41، إضافة إلى اعتماد المنتدى كمنصة دولية للحوار بين شباب العالم فى الأمم المتحدة والاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اعتماده كمنصة دولية للحوار وتمكين الشباب فى المجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة فى الدورة التاسعة والخمسين.

وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة فى 2017 خلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر، بحضور 3000 شاب من 113 دولة وشمل 46 جلسة، وجاءت أهم التوصيات: تحويل المنتدى إلى مركز دولى للحوار، إنشاء مركز إقليمى لدعم ريادة الأعمال، وضع استراتيجية دولية لمعالجة قضايا الهجرة والتطرف والأمية. وخلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر 2018 عُقدت النسخة الثانية من المنتدى بحضور 5 آلاف شاب من 126 دولة وشمل 50 جلسة، وجاءت أبرز توصياته: إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقى، إطلاق مبادرة دولية لتدريب 10 آلاف شاب، إقرار إعلان شرم الشيخ لتكون مدينة للتكامل الإنسانى، وفى العام التالى انطلقت النسخة الثالثة من المنتدى خلال الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019، بحضور 7 آلاف شاب من 136 دولة، وشمل 52 جلسة، وجاءت أهم التوصيات: إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمى، إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة، وإطلاق مبادرة بعنوان «الفن من أجل الإنسانية».