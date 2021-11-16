منتدى شباب العالم 2022.. موعد الحضور وشروط التسجيل وتفاصيل الأجندة

يعد منتدى شباب العالم من أهم المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، استجابة لتوصية الشباب في مؤتمر الشباب بالإسكندرية يوليو 2017، وعُقد منتدى شباب العالم لأول مرة في نوفمبر 2017، حيث شارك شباب من جميع أنحاء العالم في محفَل دولي ثري وشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

وناقش منتدى شباب العالم ي ثلاث دورات سابقة 2017 و2018 و2019 العديد من المحاور والقضايا الهامة، مثل: السلام والتنمية والإبداع والطاقة والتكنولوجية الرقمية وريادة الأعمال ومكافحة العنف والتطرف، وقدم منتدى شباب العالم منصة دولية للحوار بين الشباب من مختلف الجنسيات واللغات، للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

موعد منتدي شباب العالم 2022 في نسخته الربعة

وينطلق منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 في شرم الشيخ، وتناقش هذه النسخة الجديدة العالم بعد جائحة كورونا، وتسليط الضوء على محاور السلام والإبداع والتنمية والعالم بعد جائحة كورونا.

كيفية التسجيل في منتدى شباب العالم 2022

وبشأن طريقة التسجيل في منتدى شباب العالم 2022 ، فقد تم إطلاق رابط التسجيل بالمنتدى في النسخة الرابعة لعام 2022 .. ويمكنك زيارة الرابط بالضغط هنا

وخلال صفحة التسجيل في منتدى شباب العالم، يقوم الراغب في المشاركة بملء البيانات الخاصة به والتي تشمل الدولة التي ينتمي لهه والمدينة والمنطقة السكنية والعنوان بالتفصيل ثم كتابة اسمك كاملا، وتقديم المستندات المطلوبة للتقديم في منتدى شباب العالم، ومنها شهادة الحصول على لقاح كورونا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منتدي شباب العالم 2022

صورة ضوئية من جواز السفر (للمتقدمين الدوليين).

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي (للمواطنين المصريين).

صورة شخصية على خلفية بيضاء.

قد يُطلب منك بعض المستندات الإضافية مثل السيرة الذاتية أو بحث أو فيديو.

أجندة منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة

وفيما يخص أجندة منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة فمن المقرر أن يناقش المنتدى في نسخته الرابعة أوضاع العالم ما بعد جائحة كورونا وتأثيراتها الإقليمية والدولية، إلى جانب تسليط الضوء قضايا الطاقة وريادة الأعمال ودور المؤسسات الدولية في التعافي بعد الوباء ومستقبل الرعاية الصحية والتحول الرقمي ومواجهة الفقر وتداعيات الجائحة على سلوك الأفراد وأنماط الجريمة.

وشارك في دورات منتدى الشباب بالسنوات الماضية أكثر من 15 ألف شاب وفتاة من أكثر من 160 دولة حول العالم، وخرج المنتدى في نسخاته الثلاث بأكثر من 30 توصية في مجالات متنوعة.