تفاصيل انتزاع قلب مارادونا بعد وفاته.. بين أطباء ومشجعين متطرفين

تفاصيل مثيرة وسرية كشفها الطبيب والصحفي، نيلسون كاسترو، متعلقة بالنجم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، بعد وفاته، حيث تضمنت تلك التفاصيل معلومات صادمة عن حياة مارادونا وصحته الجسدية وصولاً إلى وفاته ومن ثم دفنه.

نشر كتاب عن حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني

وكان «كاسترو» قد نشر كتاباً بعنوان «صحة مارادونا.. قصة حقيقية»، للأسطورة مارادونا، وذلك عقب مرور نحو عام على وفاته بتاريخ 25 نوفمبر 2020، في بوينس آيرس عن عمر ناهز 60 عاما.

انتزاع قلب مارادونا من جسده

وخلال ظهور الطبيب مؤلف الكتاب في مقابلة تلفزيونية للحديث عن كتابه، وُجه إليه سؤال متعلق بتعرض قلب «مارادونا» للسرقة بعد وفاته، فأجاب قائلاً: «كان هناك مشجعون متطرفون ينوون انتزاع قلب مارادونا من داخل ضريحه، لكن ذلك لم يحدث»، موضحاً أنّ «مارادونا» بالفعل مدفون بلا قلب ولكن يعود ذلك إلى أنّ الأطباء أخرجوا قلب النجم الأرجنتيني من جسده لأنه كان مهما جدا للتحقيق في ظروف وفاته، على حد تعبيره.

وأكّد الطبيب أنّه حصل على تفاصيل سرية من سجلات «مارادونا» الطبية واستمع إلى شهود لم يتحدثوا حتى الآن، وأضاف أنّ قلب النجم الأرجنتيني يزن نصف كيلوغرام، مشيراً إلى أنّه في العادة، يزن القلب 300 غرام، إلاّ أنّ قلب «مارادونا» كان كبيراً جداً، ويعود السبب إلى قصور فيه إلى جانب أنه كان لاعب كرة قدم، على حد قوله.

إدمان مارادونا ووفاته

وأضاف «كاسترو» أنّ «مارادونا» كان مدمناً بشكل مخيف على كل شيء ضار، وقال إنّ أي شخص آخر كان يعيش بأسلوب حياة «مارادونا» كان سيموت في سن أقل بكثير، لكن الأسطورة الراحل كان يملك جسدا له قدرة خاصة على المقاومة، مشيراً إلى أن «مارادونا» كان من الممكن أن يحظى بصحة أفضل، ولكن مشكلته أنه لم يسعَ مطلقا للحصول على علاج فعّال، وكان ماتياس مورلا، محامي دييغو مارادونا، قد قال في وقت سابق إنّ سوء الرعاية الطبية قد يكون السبب المحتمل لوفاة الأسطورة.