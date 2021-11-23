محافظ الفيوم: تشغيل كامل لمشروع السواقي بداية العام المقبل

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة شهدت خلال اليومين الماضيين، أمطارًا شديدة تسببت في انعدام الرؤية وإغلاق الطريق المؤدي للمحافظة، بالإضافة إلى سقوط بعض أعمدة الإنارة، موضحًا أن المحافظة فعلت خطة الطوارئ بالتنسيق مع غرفة التنبؤات بالأمطار، بداية من يوم الخميس الماضي.

قطع الكهرباء بعد نزول الأمطار

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى قطع الكهرباء في الأماكن التي شهدت أمطارًا كثيرة، مع تأمين المنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أنه بعد مرور يومي السبت والأحد، سقطت الأمطار مرة أخرى لكن بكميات أقل، وعادت الحياة لطبيعتها مرة أخرى صباح أمس الأحد.

تطوير ساقية الفيوم

وأوضح محافظ الفيوم، أن ساقية الفيوم جرى تحديثها بعد تعرضها لانتقادات كثيرة وإشاعات حول هدمها، مبينًا أن السواقي معلم تراثي وتاريخي من معالم مصر، وعمرها أكثر من ألفي عام، لذا جرى تطويرها، مضيفًا أن أشهر الرحلات الشتوية في المدارس كانت في هذه السواقي والبحيرة، وهذه الأماكن لها أثر بداخلنا.

وتابع: «مين يجرؤ ييجي جنب سواقي الفيوم، دي بقالها 50 سنة، لم تحل بشكل كامل بأطرافها الأربعة، والمنطقة كلها هتشمل تطوير عمراني شامل، وهيعيد الفيوم لمكانة تستحقها، إحنا طورنا على مراحل مختلفة خاصة كورنيش يوسف، كل التطوير جرى بالاستناد إلى حلول هندسية، وأماكن الكافيهات جرى الانتهاء منها بالكامل، في أكتر من 9 أماكن سياحية، وفي تطوير كبير بيحصل على أرض الواقع، ومن أول السنة هيكون في تشغيل كامل لمشروع السواقي».

إشادة بالفريق الطبي في المحافظة

وأشاد «الأنصاري» بالفريق الطبي في المحافظة، إذ يجرى تطبيق حملات التطعيم المختلفة في المحافظة، مبينا أن محافظة الفيوم تحقق أرقامًا متقدمة في تحقيق مستهدفات الحملات الطبية الخاصة بالصغار، أو بالتطعيم ضد فيروس كورونا.