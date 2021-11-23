بعد دخول رئيس الوزراء العزل.. 4 مسؤولون في الحكومة البليجكية بالحجر

سيدخل 4 وزراء في الحكومة البلجيكية، الحجر الصحي، وهم وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدل، وذلك عقب الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان كاستيكس، اجتمع في بروكسل، أمس الاثنين، مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، فيما كان ضمن الوفد الفرنسي المرافق لرئيس الوزراء الفرنسي، وزيرة القوات المسلحة فلورنس بارلي، ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، ووزير العدل إريك دوبوند موريتي، ووزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمنت بون.

La coopération franco-belge en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme est essentielle.

Elle est au coeur de nos échanges avec mon homologue @AlexanderDeCroo, à Bruxelles : des défis communs et des réponses partagées. pic.twitter.com/52eqJIozAn — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 22, 2021

«كاستكس» سيعزل نفسه لمدة 10 أيام

وأعلن مكتب رئيس وزراء فرنسا جان كاستكس، لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، إن المسؤول الفرنسي سيعزل نفسه لمدة 10 أيام.

وكان الوزارء البلجيكيين، شاركوا في اجتماع مع وفد فرنسي، فيما قالت وسائل الإعلام البلجيكية، إن رئيس وزراء البلاد ألكسندر دي كرو، خضع للحجر الصحي بعد لقاء كاستيكس.

وسيخضع دي كرو، لفحص «كورونا»، غدا الأربعاء، وسيبقى في الحجر الصحي.

LIVE. Persverklaring met Franse Eerste Minister Castex - Déclaration à la presse avec le Premier ministre Castex https://t.co/2zmk1QDYX5 — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) November 22, 2021

وكان رئيس الوزراء البلجيكي، قال في وقت سابق بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه اتفق مع كاستيكس، على توحيد الجهود أكثر، لمعالجة الهجرة غير الشرعية ومواجهة التهديد الإرهابي.