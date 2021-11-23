انفجار الوضع: إصابة رئيس وزراء فرنسا بكورونا..ونظيره البلجيكي في العزل

أعلنت السلطات الفرنسية، مساء أمس الاثنين، إصابة رئيس وزراء البلاد، جان كاستيكس، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن نتيجة اختبار كاستيكس، جاءت إيجابية بعد أن ثبتت إصابة إحدى بناته «11 عاما».

ودخل كاستيكس، العزل، فيما اجتمع رئيس الوزراء الفرنسي، اجتماعا حول المسؤولين المنتخبين في مقاطعة «جوادلوب»، عن طريق الفيديو، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وكان كاستيكس، توجه إلى بروكسل، أمس الاثنين، حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو، فيما تم وضع المسؤول البلجيكي، في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة رئيس الوزرءا الفرنسي بـ«كورونا».

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي، إلى 257832881 حالة، فيما بلغت الوفيات 5168069 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 232733149 حالة.

الصحة الألمانية: الوضع في العديد من المستشفيات صعب للغاية

وفي ألمانيا، قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، إن على الغالبية العظمى من مواطني بلاده، الخضوع للتطعيم ضد «كورونا»، أو يمرضوا، أو يموتوا قبل نهاية الشتاء، مشددا على أن الوضع في العديد من المستشفيات صعب للغاية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار عالم الفيروسات بجامعة ميلانو الإيطالية، فابريتسيو بريلياسكو، إلى أن على الجميع، القلق من النمو المتصاعد للإصابات بـ«كورونا»، موضحا أن مؤشر انتشار العدوى عنصر قلق حقيقي.

وأضاف بريلياسكو، إلى أنه بالنسبة لـ إيطاليا في عيد الميلاد سيكون هناك 30 ألف حالة، واوضح عالم الفيروسات، أن الوضع غير سار في كل مكان، مشيرا إلى الحالة الصحية المتفاقمة في سلوفينيا والنمسا.

ارتفاع إجمالي وفيات الولايات المتحدة إلى 770890 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 29286 إصابة بـ«كورونا» و94 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 47649156 حلاة، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 770890حالة.‏

من جانبها، أوصت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى ألمانيا والدنمارك بسبب ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كورونا»، كما رفعت مستوى التحذير بالنسبة لـ البلدين إلى المستوى الرابع «مرتفع للغاية»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لـ اليوم الثاني: الكويت تسجب صفر وفيات بـ«كورونا»

عربيا، سجلت وزارة الصحة الكويتية، صفر وفيات بـ«كورونا» لـ اليوم الثاني على التوالي، و28 إصابة جديدة، فيما سجلت البلاد 19 حالة شفاء، أمس الاثنين.

وقالت الصحة الكويتية في بيان، إن حصيلة الوفيات في البلاد، ظلت عند 2464 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات إلى 413165 حالة، كما سجل صعد إجمالي حالات الشفاء إلى 410450 حالة.

وفي تونس، سجلت السلطات الصحية، 36 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 716295 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 25347 حلاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».