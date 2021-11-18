أوروبا تواجه الموجة الخامسة لـ«كورونا» بجرعات معززة

تسارعت الموجة الخامسة من فيروس «كورونا» فى أوروبا، فى الوقت الذى حذرت فيه منظمة الصحة العالمية، من أن الوفيات ارتفعت فى القارة العجوز بنسبة 5% الأسبوع الماضى، ما يجعلها المنطقة الوحيدة فى العالم التى زاد فيها معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس، وذكر التقرير الأسبوعى للمنظمة الدولية أن وفيات «كوفيد 19» فى جميع أنحاء العالم باستثناء أوروبا ظلت مستقرة أو منخفضة، حيث بلغ إجمالى الوفيات 50 ألفاً فى جميع أنحاء العالم الأسبوع الماضى، ومن بين 3.3 مليون إصابة جديدة تم الإبلاغ عنها، جاء 2.1 مليون فى أوروبا وحدها.

وسجلت فرنسا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة أمس، وذلك للمرة الأولى منذ 25 أغسطس 2021، وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 20294 إصابة ليرتفع العدد الإجمالى للحالات إلى 7.33 مليون، ويشار إلى أن نحو 60% من سكان أوروبا الغربية تم تلقيحهم بشكل كامل. وشهد الأسبوع الماضى إعادة النمسا وهولندا وبعض الدول الأخرى تطبيق بعض تدابير الإغلاق لمحاولة إبطاء تفشى العدوى، فى حين قررت بريطانيا طرح جرعات معززة لكل شخص فوق سن 40. وقال الدكتور ديفيد داودى، الأستاذ فى علم الأوبئة فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن الارتفاع الحاد فى حالات الإصابة فى أوروبا، خلال الأسبوع الماضى، يجب أن يكون بمثابة تحذير من أن الولايات المتحدة قد تشهد أيضاً زيادات كبيرة فى حالات الإصابة هذا الشتاء، لا سيما فى المناطق الأكثر برودة فى البلاد.