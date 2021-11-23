أسما شريف منير عن والدها: «لو اتجوزت واحد زيه هنولع في بعض»

فاجأت الإعلامية أسما شريف منير، والدها بمداخلة عبر تطبيق «زووم» أثناء استضافته في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، ومازحته قائلة: «إزيك يا كيتي كيتي»، موضحة أنها تحب والدها وتحترمه، وشخصيته في المنزل قريبة من شخصيته في مسلسله الأخير «إجازة مفتوحة»، حيث يراعي أسرته ويدخل المطبخ بـ«المريلة» ويطهو الطعام لأسرته.

أسما: أبويا بياكل الرز والسمك بإيديه

وردًا على سؤال من مقدمة البرنامج حول أغرب الأشياء التي يفعلها شريف منير، قالت أسما: «هو بياكل الرز والسمك بإيديه»، لافتة إلى أن زيجاتها لم تفشل بسبب حبها لوالدها ورغبتها في الارتباط بشخص مثله، موضحة أنها لا تتوافق مع والدها في الكثير من الأمور، معقبة: «لو اتجوزت واحد زيه هنولع في بعض».

شريف منير يشيد بتوعية ابنته لمتابعيها عبر مواقع التواصل

من جانبه، أشاد «منير» بالتوعية التي تؤديها ابنته على وسائل التواصل الاجتماعي للمتابعين، موضحًا: «هي مهتمة بالأخلاق والتنمية البشرية وشكل الناس والمساواة بينهم»، مؤكدا أنها تعرف جيدًا ما تفعله على هذه الوسائل، مشيرًا إلى أنه يعارضها في بعض الملابس التي تظهر بها على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعاتبها على ذلك، مضيفًا: «وألومها أيضًا على كتابة تفاصيل حياتها الشخصية على السوشيال ميديا».

أما عن علاقته بأسرته، فأعرب عن رفضه لفكرة إن «الست تصرف على الراجل»، موضحًا: «كراجل شرقي الست ماتصرفش أنا الي أصرف»، مضيفًا: «مراتي مش بتشتغل.. والمرأة التي تعمل ولها كارير غالبا لا تتواءم مع شخصيتي، ولما مراتي في بداية زواجنا قلتلها مش هقلك أقعدي ولا إشتغلي انتي لما تخلفي هتقيمي.. بس أنا أرفض ابني يتربى مع (بيبي سيتر) وزوجتي تكون في العمل»، مشيرًا إلى أن كلا من الرجال والنساء يتسببن في النكد، معقبًا: «مش طول الوقت بنكد على مراتي.. لكن طول الوقت (بنكت) وأضحكهم في البيت»